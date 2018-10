Von Hansjakob Stehle

Im römischen Quirinals-Palast, wo schon Könige und Päpste sich selbst feierten, blitzt es durch dicke Luft. "Basta – jetzt reicht’s wirklich!" Der Präsident der Republik verlor die protokollarisch vorgeschriebene Fassung. Das war ihm in letzter Zeit öfter passiert, zum Beispiel bei einem autorisierten Interview mit La Stampa. Warnend – oder drohend? – hob Francesco Cossiga den Zeigefinger, während es aus ihm herausbrach: "Wenn ich für die Democrazia Cristiana eine peinliche Figur geworden bin, dann sollen sie es mir sagen! Vielleicht würde ich dann – gegen meine Pflicht, in einem schwachen Augenblick – zurücktreten!"

Diesen Gefallen wollte das parteilose Staatsoberhaupt Italiens seinen alten Parteifreunden bislang denn doch nicht tun. Nicht nur deshalb, weil er sich mit ihnen, wie er klagt, "schmerzlich" zerstritten hat. Während ihm nämlich Filz und Vetternwirtschaft, Geschiebe und Gezänk aller Parteien, ja überhaupt Politik all’ italiana, auf die immer schwächeren Nerven gehen, spürt er auch, daß seine schrille, unverblümte Kritik bei den "einfachen Leuten" im Lande ankommt. Mehr als die Hälfte billigt sogar seinen so gar nicht auf bella figura bedachten Stil. Vor diesen Leuten müßten sich alle Politiker verantworten, gab Cossiga am 16. Juni zu Protokoll, ohne schon zu wissen, daß am gleichen Tag die Sizilianer, trotz allem Überdruß an mafioser Manipulation, wieder einmal, diesmal sogar mit über 42 Prozent, den ewig regierenden Christdemokraten zum Wahlsieg verholfen hatten.

Belohnt zu werden schien dadurch auch Cossigas Exfreund, der christdemokratische Parteichef De Mita. Er hatte auf sizilianischen Wahlversammlungen das Staatsoberhaupt schlicht der Demagogie bezichtigt – weil Cossiga "dem Volk Stimme geben" wolle. Allerdings hatte sich dieses italienische Volk erst eine Woche vorher bei einem landesweiten Referendum ganz im Sinne Cossigas ausgesprochen: 95 Prozent stimmten für die Änderung jenes Wahlgesetzes, das in Italien durch ein System von Vorzugsstimmen allerlei Bauernfängerei, ja betrügerischen Druck begünstigt.

Messerscharf schloß Cossiga aus diesem Ergebnis, damit sei eigentlich auch die legale Basis, auf der das gegenwärtige Parlament in Rom stehe, abgetragen. Man könne diesem Volk also schwerlich verweigern, nun auch "ohne Vermittlung von Interessenten-Lobbies, ja von Parteien" zu entscheiden, ob es sich zur Überwindung der Übel eine Präsidialrepublik oder Kanzlerdemokratie wünsche – "etwa wie die von Bush oder Mitterrand, von Kreisky oder Dollfuß, von Kohl oder – Hitler". Bei diesem Namen zuckte sogar Cossigas Kabinettschef innerlich zusammen.

Was hat diesen Präsidenten, der fünf Jahre lang eher bedächtig, spröde, ja scheu sein Amt ausgeübt hatte, im vorletzten Amtsjahr aus der dünnen Haut fahren lassen? Will er nur die längst fällige Verfassungsreform vorantreiben oder gar eine Staatskrise riskieren? Möchte er vorzeitige Neuwahlen heraufbeschwören oder sein vorzeitiges politisches Ende? "Bis 24 Uhr am 3. Juli 1992 will ich meine Kompetenzen in voller Freiheit ausüben ... Ich lasse mich nicht einschüchtern", verkündete Cossiga und ereiferte sich gegen "geheime Mächte, geschäftliche, finanzielle, unverantwortliche journalistische, die das Leben des Landes vergiften".

Betroffene und Besorgte äußern schnell den Verdacht, den 63jährigen Präsidenten habe statt Altersweisheit Vergreisung befallen. Oder bricht bei dem stillen Notar, den früher nicht nur die Karikaturisten als "trauriges Känguruh" betrachteten, nur deshalb so spät das Temperament aus, weil er sich – wie er sagt – "früher noch nicht die Steine aus den Schuhen genommen" hatte?