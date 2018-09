Inhalt Seite 1 — Im langen Schatten der Lady Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Krönig

London, im Juni

Vor dem Auftritt der Eisernen Lady im fernen Chicago glich die Regierung John Majors einem Haufen Kaninchen im Angesicht der Schlange. Die Minister schienen gelähmt drohendes Unheil zu erwarten. Nur wenige hofften, Margaret Thatcher werde sich Zügel anlegen; schließlich stehe das Schicksal einer konservativen Regierung auf dem Spiel. Bei anderen regte sich ein wenig Trotz: Sollte sie es wagen, auf Konfrontationskurs zu gehen, dann werde man sie "mit dem Rest der Antieuropäer in der Partei isolieren".

Wie sehr die britische Nation noch immer im Bann der langjährigen Regierungschefin steht, belegte auch das Verhalten der Medien. Die verschiedenen Entwürfe für ihre 30 000-Dollar-Rede in den Vereinigten Staaten – "knallhart" der erste, "konzilianter" der zweite, wie Mitarbeiter Margaret Thatchers bedeutungsvoll verlauten ließen – wurden mehr beachtet und kommentiert als John Majors tapferer Versuch, Ende vergangener Woche Partei und Öffentlichkeit mit einer programmatischen Rede von seiner Führungskraft und seinem Ideenreichtum zu überzeugen.

Frau Thatcher demonstrierte bei ihrem amerikanischen Auftritt taktische Raffinesse. Sie grollte, aber sie explodierte nicht, obgleich ihr Erzfeind, EG-Kommissionspräsident Jacques Delors, nur Stunden zuvor in Luxemburg der britischen Delegation rüde bedeutet hatte, Brüssel könne auf ihre derzeitigen innerpolitischen Schwierigkeiten keine Rücksicht nehmen. Die Lady geißelte den "engstirnigen Internationalismus" der europäischen Integrationsenthusiasten, sie warnte vor der "Torheit" eines bundesstaatlichen Europa. Aber sie vermied es, sich offen gegen ihren Nachfolger und dessen europapolitischen Kurs zu wenden. Sie nahm nicht Partei für jene hartleibigen Europagegner bei den Tories, die davon überzeugt sind, John Major sei im Begriff, Großbritannien unwiderruflich nach Europa zu führen.

Margaret Thatcher hat ihr Pulver trocken gehalten. Für sie und ihre Mitstreiter stellt ein noch so verklausuliertes Ja zur Wirtschafts- und Wachstumsunion den Sündenfall schlechthin dar. Eine europäische Währung würde, mit ihren Worten, "das Herzstück der parlamentarischen Souveränität herausreißen" und Wirtschafts- und Steuerpolitik nichtgewählten Eurokraten überantworten. Aber die Eiserne Lady hält den Zeitpunkt, öffentlich ein britisches Veto dagegen zu fordern, noch nicht für gekommen. Sie weiß, daß sie eine solche Rede, auf die ihre Gefolgsleute so sehnlich warten, nur einmal halten kann. Der beträchtliche Einfluß, den sie nach wie vor besitzt, ist eine politische Waffe ähnlich den nuklearen Raketen: Sie sollen drohen, aber an ihren Einsatz ist eigentlich nicht gedacht. Wenn er aber dennoch nötig wird, richtet er auf beiden Seiten verheerenden Schaden an.

John Major ist nicht zu beneiden. Sechs Monate nach seiner Wahl zum Premierminister ist er weit davon entfernt, wirklich "sein eigener Herr" zu sein. Der Schatten seiner Vorgängerin lastet schwer auf ihm. Er folgt einer charismatischen Überzeugungspolitikerin. Sie hat den Verlust der Macht offenkundig nicht verschmerzt und noch immer keine neue Betätigung gefunden. Ihre Auslandsreisen wirken wie eine Beschwörung ihrer glorreichen Vergangenheit als Weltpolitikerin: Die Tristesse, die sie danach zu Hause erwartet, empfindet sie um so bitterer. Noch immer zögert sie, auf ihr Unterhausmandat zu verzichten, ganz so, als ob da noch ein kleiner Hoffnungsfunke glimmte, Partei und Nation würden sie an die Regierungsspitze zurückrufen. Manche ihrer Verbündeten in Politik und Publizistik bestärken sie darin schon deshalb, weil ihr Nachfolger immer mehr in innen- wie außenpolitischen Schwierigkeiten versinkt. John Major muß sich gefallen lassen, daß seine Taten mit ihren Worten verglichen werden. Das ist zweifellos ungerecht: Margaret Thatchers ständige Ausfälle gegen den europäischen "Superstaat" und die Brüsseler "Eurokratenmafia" lassen leicht in Vergessenheit geraten, daß auch sie Kompromisse geschlossen und Zugeständnisse gemacht hat. Sie hat die "gemeinsame europäische Akte" unterzeichnet und damit der Aushöhlung britischer Souveränität zugestimmt. Sie hat, wie zögernd auch immer, das Pfund ins europäische Währungssystem hineingeführt.