Am Anfang stand eine Landtagsdebatte in Klagenfurt. Der Landeshauptmann, wie in Österreich die Ministerpräsidenten heißen, Jörg Haider also, sprach von der „ordentlichen Beschäftigungspolitik“ der Nationalsozialisten, erzeugte damit einen Riesenwirbel und mischte die Szene auf – vom Staatsoberhaupt über die Sozialdemokraten des Bundeskanzlers Franz Vranitzky bis zur kopflosen Österreichischen Volkspartei, die in Wien den Vizekanzler stellt.