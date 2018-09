Von Karl-Heinz Janßen

"Überhaupt hat uns dieser Krieg offenbart, daß es auf Erden kein schlimmeres Los gibt, als Russe zu sein."

Alexander Solschenizyn

Schwer angeschlagen, ja tief deprimiert saß Josef Stalin auf der Veranda seiner Datscha. Regungslos sah er die Autokolonne herannahen. Außenminister Molotow und ein paar Genossen des Politbüros gingen ins Haus. "Warum seid ihr gekommen?" fragte er. Jetzt werden sie mich verhaften, soll ihm durch den Kopf gegangen sein. Aber sie wollten ihm lediglich vorschlagen, die Führung eines Obersten Verteidigungsrates zu übernehmen.

Was Stalin so erschüttert hatte, war die unfaßbare Nachricht, die feindlichen Panzer hätten Minsk erreicht. Sie bewegten sich also mitten im Raum der strategischen Reserven Rußlands, die man leichtsinnigerweise nicht hinten an der Wolga, sondern nahe der alten Grenze zu Polen stationiert hatte, wo sie nun in den Strudel der Vernichtung gerissen wurden. "Wir haben jetzt alles verschissen, was Lenin aufgebaut hat", soll er in jenen Tagen gesagt haben.

Und dies war nur die erste von vielen Katastrophen, die folgen sollten – in der Ukraine, bei Smolensk und an der Rollbahn nach Moskau – mit irrsinnigen Verlusten an Menschen und Material. Noch mehrmals werden die hohen Militärs einen verzweifelten Stalin erleben. Noch haben die sowjetischen Historiker nicht alle Akten einsehen können, so daß man bis heute nicht genau weiß, wann sich – am 26. Juni oder am 7. Oktober 1941, vielleicht auch erst im September 1942 – jene gespenstische Szene abgelaufen ist, als Stalin, Molotow und Geheimdienstchef Berija als letzten Ausweg ein Friedensangebot an Deutschland erwogen: Das Land brauche wie 1918 dringend eine Atempause. Angeblich wollte man durch bulgarische Vermittlung einen zweiten Brest-Litowsker Frieden anbieten und Hitler das Baltikum, Weißrußland, Bessarabien und die halbe Ukraine abtreten, alles Gebiete, die ohnehin schon von der Wehrmacht besetzt waren. Ganz so verwerflich, wie einige Kritiker Stalins heute meinen, wäre dieser Schritt nicht gewesen – er lag auf der Linie des Taktikers Lenin. Der hatte schon mitten im Ersten Weltkrieg erklärt, die Deutschen könnten Riga, Kiew und Tiflis haben, und – sie bekamen es 1918! Den Diktatfrieden von Brest hatte Lenin zähneknirschend, doch gelassen hingenommen – wenn man nur die Substanz Kernrußlands rettete, würde schon bald die Weltrevolution alles zum Guten wenden. Einen Strich durch die Rechnung machten ihm 1919 die westlichen Siegermächte in Versailles, die das Sowjetreich mit einem cordon sanitaire von Mitteleuropa fernhielten.

Die deutsche Regierung hat nach ihren atemberaubenden Siegen im Spätsommer 1941 offensichtlich selber mit einem Friedensangebot Stalins gerechnet. Staatssekretär von Weizsäcker notierte sich am 28. September 1941 als Meinung Hitlers, "daß Stalin sich bald entscheiden muß, ob er, der 66jährige, sein ganzes Werk scheitern sehen und ins Exil gehen oder das Mögliche noch retten will. Bietet er, zum Beispiel durch Rückzug hinter die Linie Astrachen-Archangelsk und Verzicht auf die westlich davon gelegenen Gebiete, die Hand zu einem Friedensschluß, so werden wir sie ergreifen." Es ist dies die Zeit, in der Hitler öffentlich verkündet, der Rußlandfeldzug sei gewonnen, obschon sein Heer von Tag zu Tag schwächer wurde.