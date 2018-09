Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann, der Subventionsspezialist der Bundesregierung, muß die EG als zusätzliches Investitionshemmnis für die neuen Bundesländer fürchten. Weil der britische EG-Kommissar Leon Brittan den Verdacht hegt, die Treuhandanstalt könne bei der Privatisierung ehemals volkseigener Betriebe unangemessene Preisnachlässe gewähren und damit gegen die Subventionsregeln der EG verstoßen, hat er eine Überwachung durch die Europäische Kommission zur Diskussion gestellt. Alle Verkäufe von Treuhandbetrieben mit mehr als 250 Beschäftigten soll Bonn zur Kontrolle nach Brüssel melden und gleichzeitig ein Wertgutachten beifügen. Weil sich aber die EG-Kommission für ihre Kontrolle eine Sechs-Wochen-Frist einräumen lassen will, fürchten Möllemanns Beamte eine weitere Verzögerung der Privatisierungen und setzen deshalb darauf, daß Brittans Ansinnen abgewehrt wird. Ein Möllemann-Vertrauter: „Da ist der Minister selbst gefordert.“

Hart am Rande der Legalität operiert Bundesfinanzminister Theo Waigel, um die von Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann den Sowjets gegebenen Zusagen für staatliche Exportbürgschaften zu erfüllen. Waigels Problem: Nach dem Haushaltsrecht darf der Bund keine neue Bürgschaft gewähren, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits wahrscheinlich ist, daß der Verlust eintritt und der Bund als Bürge zur Kasse gebeten wird. Regierungsamtlich wurde diese Gesetzesvorschrift immer derart interpretiert, daß für ein Land in dem Moment keine neuen Deckungen mehr übernommen werden, in dem es Zahlungsverpflichtungen aus früher verbürgten Exportkrediten nicht nachkommt und der Bund für den Schaden eintreten muß.

Das war aber bereits der Fall, als Möllemann der sowjetischen Regierung einen zusätzlichen Bürgschaftsrahmen von neun Milliarden Mark versprochen hat. Weil der Bund bürgt, können die deutschen Lieferanten trotz der sowjetischen Zahlungsnöte sicher sein, an ihr Geld zu kommen, wenn sie auf Kredit in die Sowjetunion exportieren.

Schon im vergangenen Jahr mußte der Bund mit ersten drei Millionen Mark einspringen, weil die Sowjets nicht zahlten. In diesem Jahr erwartet Waigel Zahlungsausfälle von 400 Millionen Mark zu Lasten der Bundeskasse.

Im Widerstreit zwischen Haushaltsrecht und Exportinteressen haben die Bonner Ministerien als Ausweg eine pingelige Unterscheidung ersannen. Da die Sowjets bisher nur bei Zahlungen säumig wurcen, die die sowjetische Außenwirtschaftsbank ihrerseits nicht garantiert hat, werden nur solche Kredite nicht mehr verbürgt. Für Exportkredite mit Garantie der Moskauer Außenwirtschaftsbank nimmt der Bund nach wie vor den deutschen Unternehmen das Risiko ab.

Seit Möllemanns Bürgschaftsversprechen haben die Sowjets neue Bestellungen über insgesamt sechs Milliarden Mark aufgegeben. Über 3,25 Milliarden Mark wurden bereits Bürgschaftsurkunden ausgehändigt. Doch ganz wohl kann es zumindest Waigel, der schließlich für die Staatskasse verantwortlich ist, bei dem sich immer höher auftürmenden Risiko nicht sein. Ein Bonner Bürgschaftsbeamter bekennt: „Wir schlafen nicht mehr ruhig.“

Immer wieder gelingt es den Staatsdienern, gegenüber dem normalen Staatsbürger bevorzugt zu werden. Ob es zutreffe, daß Angehörige des öffentlichen Dienstes bei einem Wechsel von West- nach Ostdeutschland die pauschale Aufwandsentschädigung bis zu 2500 Mark steuerfrei erhalten, während derartige Zulagen Arbeitnehmer der privaten Wirtschaft versteuern müssen, erkundigte sich der SPD-Abgeordnete Klaus Hasenfratz bei der Bundesregierung. Außerdem wollte er erfahren, ob die Regierung „eine derartige steuerliche Ungleichbehandlung für sachlich gerechtfertigt“ halte. Erstaunlich die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Joachim Grünewald vom Finanzministerium: Im öffentlichen Dienst gehe es „vornehmlich darum, eine funktionsfähige Verwaltung“ in den neuen Ländern aufzubauen, die für die „Angleichung der Lebensverhältnisse“ unverzichtbar sei. Außerdem seien die Aufwandsentschädigungen im Bundeshaushalt ausgewiesen und deshalb nach dem Einkommensteuergesetz steuerfrei. Für die Mitarbeiter in der Privatwirtschaft gälten dagegen „andere“, von Grünewald nicht näher beschriebene Gesichtspunkte, und deshalb sei „die unterschiedliche Behandlung sachlich gerechtfertigt“. Klar, die Zulagen in privaten Unternehmen werden nicht aus der Staatskasse bezahlt, aber reicht das als Begründung aus? Die „Angleichung der Lebensverhältnisse“ ist wohl nicht nur mit Beamten zu erreichen.

Wilfried Herz