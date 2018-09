Der Löwe, gewaltig bei den Oberen und Unteren / er drang ein mit Erlaubnis und ohne solche / jeden Paradiesesgarten betrat und durchschritt er unversehrt“, so beginnt eine lange, poetische Grabinschrift. Sie charakterisiert den Hohen Rabbi Löw, eine sagenumwobene Gestalt und einen der bedeutendsten Gelehrten und Repräsentanten der Prager Judenstadt im 16. Jahrhundert. Sein Grabmal aus dem Jahr 1609 ist das wohl bekannteste des Alten Jüdischen Friedhofs in Prag, der für seine Grabinschriften berühmt ist. Dieser Friedhof, auf dem Mitte des 15. Jahrhunderts die ersten Toten bestattet wurden, sowie einige wenige Synagogen und das jüdische Rathaus sind die letzten Zeugen des Prager Ghettos, das in der Zeit seiner größten Ausdehnung im 18. Jahrhundert mehr als 10 000 Menschen beherbergte. Die meisten historisch wertvollen Bauwerke dieses einst so lebendigen Stadtviertels konnten die wechselvollen Zeiten nicht überdauern.

Milada Vilímková, deren Text auf Vorarbeiten von Otto Muneles, dem früheren Bibliothekar des Jüdischen Museums, basiert und dessen Andenken dieser Band gewidmet ist, läßt die bewegte Geschichte der Prager Judenstadt lebendig werden – eine Geschichte, die durch immer neue Unterdrückung und Vertreibung, aber auch durch verheerende Brände, Überschwemmungen und Pestepedemien geprägt war. Ende des 19. Jahrhunderts war die Judenstadt ein vernachlässigtes Armenviertel, das dringend hätte saniert werden müssen. Statt dessen reiften die Pläne für einen Abriß. Dem Assanierungsgesetz von 1893 fiel fast die gesamte Josephsstadt, wie das Prager Ghetto zuletzt genannt wurde, zum Opfer. An ihrer Stelle entstand ein neues, modernes Stadtviertel. Die Autorin ruft in Text und Bild die Erinnerung an die unwiederbringliche Eigenart des jüdischen Lebens im Prager Ghetto zurück. Sie stellt uns herausragende Persönlichkeiten der Judenstadt vor, macht uns mit jüdischem Brauchtum bekannt und führt uns in die bedeutendsten Synagogen. Ein Kapitel über die Kunstgeschichte jüdischer Kultgegenstände, deren Sammlung in Prag heute eine der wertvollsten ihrer Art darstellt, beschließt diese eindrückliche Arbeit. Gisela Heitkamp

Die Prager Judenstadt

Text von Milada Vilímková, ins Deutsche übertragen von Helena Tomanová-Weisová; Dausien Verlag, Hanau 1991; 234 S., Abb., 39,80 DM