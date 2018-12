Inhalt Seite 1 — Ein Oscar für das Venn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rob Kieffer

Der Schaffner schleppt kastenweise Eupener Bier zu den vorderen Wagen. Dort schunkeln Ausflügler einer Sonderfahrt der Sparkasse Aachen. Im Abteil aus den dreißiger Jahren, in dem die Naturfreunde Platz genommen haben, klappern zu dieser frühmorgendlichen Stunde noch brav die Kaffeetassen. Der Informationstrip anläßlich der Proklamation der Eifel-Ardennen-Region zur „Landschaft des Jahres“ soll auf „sanfte“, autofreie Manier erfolgen. Sanft sitzt man jedenfalls auf den mit grünem Plüsch bezogenen Bänken der Venn-Bahn. Sie, die vor einem Jahr dem Tod durch Verschrotten nahe war, verkehrt jetzt als umweltfreundliche Touristenattraktion im Dreißig-Stundenkilometer-Tempo zwischen den ostbelgischen Orten Raeren und Boblingen.

In den Pioniertagen des durch die karge Hochmoorszenerie des Hohen Venns kriechenden Transportmittels ging es weniger beschaulich zu. Ein mitreisender Chronist erzürnte sich 1890 über den fehlenden Komfort der Passagierwagen: „Das ganze Mobiliar im Innern bestand aus einem mit Koks beheizten eisernen Ofen. Er tat mehr als seine Schuldigkeit, wahrscheinlich weil die fahrende Bahn einen starken Luftzug verursachte. Jetzt die vielen Menschen mit den regennassen Kleidern, die zu dampfen anfingen; dann dampften unzählige Stinkodoras; dann dampften die Schnäpse; dann dampften alle möglichen, selbst im Orient unbekannten Gerüche.“

Solche Horrortrips gibt es heute nicht mehr, und die Organisation Naturfreunde Internationale (NFI), die 600 000 Mitglieder in 18 Ländern und ihren Sitz in Wien hat, kann den Erhalt der zu neuer Frische erwachten Eisenbahn ruhigen Gewissens in ihren Forderungskatalog aufnehmen. In der auf Zellstoffpapier ohne Chlorbleiche gedruckten Broschüre, die die Landschaft des Jahres präsentiert, heißt es unter dem Stichwort „Verkehr“: „Stopp der A 60 und dem Motorland am Nürburgring ... Ausbau der Venn-Bahn im Rahmen eines Bahnrings Nordeifel ... Langfristiger Bau eines zusammenhängenden Eifel-Ardennen-Radwandernetzes auf definitiv stillgelegten Bahnstrecken.“

Die NFI hat sich keine bequeme Aufgabe gestellt, als sie die gesamte Region Eifel-Ardennen mit dem Landschafts-Oscar kürte. Waren die beiden vorherigen Laureaten, nämlich der Bodensee (1989) und der Neusiedler See (1990), von der Ausdehnung her noch einigermaßen überschaubar, so erstreckt sich das von den Römern als arduenna silva, Waldgebirge, titulierte Gebiet über vier Länder. Unter Ardennen versteht man den größeren westlichen Teil in Belgien, Frankreich und Luxemburg, während die Eifel die etwas kleinere deutsche Hälfte umfaßt. Die Fragmente, aus denen sich dieses riesige Naturpuzzle zusammensetzt, sind unterschiedlich: Während beispielsweise im Norden in den Venn-Mooren Ausläufer nördlicher und alpiner Flora gedeihen, herrschen im Süden, in der Gaume oder in der Wittlicher Senke, mediterrane Blüten vor. Doch die Wunden, die es zu heilen gilt, sind vielerorts die gleichen. Der saure Regen tötet die Feinwurzeln der Bäume in den Wäldern nördlich des französischen Charleville-Mézières genauso unerbittlich wie im luxemburgischen Ösling. Und die Touristen, seien es nun die Teilnehmer an sogenannten Survivaltrainings, die bei Schneefall hordenweise einfallenden Langläufer oder die Monschaus Fachwerkhaus-Gassen ansteuernden Kaffeefahrtler, richten in diesem Erholungsraum für rund vierzig Millionen Menschen hüben wie drüben Schaden an.

Ist das grüne Engagement für diese weite Region nicht etwa zu hoch angesetzt; etwa so, als wenn man den Pazifik zum Gewässer des Jahres ernennen würde? NFI-Generalsekretär Frieder Stede ist sich bewußt, daß man sich kein leichtes Ziel gesteckt hat: „Eifel und Ardennen liegen genau im Herzen Europas und verdienen besonderen Schutz, da ihre Naturschönheiten vielerorts gefährdet sind. In einem gemeinsamen Europa muß die Ökologie an erster Stelle stehen. Wir wollen auch das Grenzüberschreitende der Gegend hervorstreichen und dazu beitragen, daß sprachliche und kulturelle Barrieren abgebaut werden.“

Die Geschichte der deutsch-belgischen Grenzlinie lehrt am besten, wie unsinnig und willkürlich einst die Schlagbäume postiert wurden. Die heute noch mehrheitlich deutschsprachigen Ostbelgier mußten mal die belgische, mal die deutsche Nationalität annehmen, um erst 1945 endgültig einen belgischen Paß zu erhalten. Die Venn-Bahn führt nach wie vor teilweise durch deutsches Territorium, obwohl laut dem Vertrag von Versailles aus dem Jahre 1919 die Trasse belgisch ist.