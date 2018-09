Von René Drommert

Malta ist anscheinend zum Verwechseln da. Man kann, um nur ein Beispiel zu nennen, den Ort Malta am Fluß Malta in Österreich meinen. Oder Malta in Sibirien, an der Belaja, in der Nähe von Irkutsk. Aber auch Malta im Mittelmeer: Bald heißt die ganze Inselgruppe Malta, bald nur das größte Eiland.

Auf Malta, der Hauptinsel, gibt es kein Grün, wohl auf Gozo, der zweitgrößten Insel des Archipels. Filfla, südlich der Insel Nummer eins, ist so klein, daß man sie auf der Karte mit der Lupe suchen muß. Sportliche Schwimmer können die sechs Kilometer wohl ohne Atemnot bewältigen.

Von Malta aus ist Griechenland gut (nein, nicht schwimmend) zu erreichen. Und Tunesien. Und erst Italien! Ein Luftkissenboot jagt mit einer Geschwindigkeit von 52 Knoten nach Sizilien, in einer Stunde 30 Minuten. Ein Tip für Autoreisende: Von Neapel startet einmal wöchentlich eine Fähre nach Malta, in 23 Stunden erreicht sie die Hauptstadt Valletta.

Es ist abnorm und amüsant, wie man im Konferenzzentrum an der Merchants’ Street von Valletta sich über die Geschichte Maltas von der ersten Besiedlung bis zum heutigen Tage informieren kann. In nur 45 Minuten. In dieser Kürzestzeit werden, mittels 21 Projektoren, 1100 Dias über mehrere Leinwände gleichzeitig gehetzt. Musik wird in Quadrophonie auf die zahlreichen Besucher des Etablissements synchron losgelassen. Durch Kopfhörer hört man Kommentare, man kann sich eine von fünf Sprachen aussuchen, auch eine „vorzügliche“ deutsche Fassung ist dabei. Wer kann das massierte Angebot richtig verdauen?

Nicht selten ist da auf Malta ein Dualismus der Erscheinungen. Der übersprudelnden Hetze der Multivisionsshow stehen prähistorische Tempelfassaden diametral entgegen, zum Beispiel die von Hagar Qim, zirka zehn Kilometer von Valletta entfernt. Oder die Tempelanlagen von Mnajdra, die 2700 Jahre vor Christus entstanden, also älter sind als die ägyptischen Pyramiden, und weniger Eigenpropaganda betreiben als die geometrischen Gebilde Afrikas.

Nun eine ganz andere Dualität, eine modernere: ein Widerspruch zwischen Krieg und Frieden. Vor der Hauptkirche von Valletta, der St. John’s Co-Cathedral, sind Kanonen aufgestellt. Die Fremdenführerin sagt, die Feuerwaffen stünden da „zum Schmuck und zum Schutz“. Welch eine kühne Kombination. Hoffentlich gewinnt immer und überall der „Schmuck“ die Übermacht über den „Schutz“.