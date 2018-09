Inhalt Seite 1 — Genugtuung, aber kein Triumph Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Nawrocki

Eberhard Diepgen ist schon wieder mitten im Alltagsgeschäft: Arbeitsgruppe Hauptstadt, Föderalismus-Arbeitsgruppe, Kooperation, später vielleicht Fusion mit dem Land Brandenburg, das weitere Zusammenwachsen beider Teile Berlins, Haushaltsdefizit – der Berliner Problemberg ist durch die Entscheidung des Bundestages eher größer als kleiner geworden, aber gewiß leichter lösbar. Nach der lähmenden Diskussion um Parlaments- und Regierungssitz kann nun endlich weiter gedacht, geplant und gehandelt werden, und da empfindet Diepgen die Versuche, ihn in die Raststätten-Affäre hineinzuziehen, vor allem als Ablenkung und Irritation, und das macht ihn wütend: "Dreckspritzer", entfährt es ihm, der sonst eher als kühl, nüchtern und introvertiert gilt.

So hat Berlins Regierender Bürgermeister sich auch jede Geste des Triumphs versagt, als Bundespräsidentin Süssmuth das knappe Ergebnis für Berlin verkündete. Er hat dafür gekämpft, Überzeugungsarbeit geleistet, und es war ihm klar, daß dies gegen die Profis der Düsseldorfer Staatskanzlei und im emotionalisierten Bonn für die Berliner ein kräftezehrendes Auswärtsspiel war. Als es glücklich ausgestanden war, da war er "heilfroh". Und mehr sagt er schon nicht dazu: "Ich habe meine Emotionen, aber wie’s drinnen aussieht, muß nicht immer jeden etwas angehen."

Aber daß er auch innerlich beteiligt war bei dieser aufgeregten Debatte, das gibt er dann doch zu: "Meine beiden Motive in der Politik – deutscher und europäischer Einigungsprozeß sowie soziale Gerechtigkeit – sah ich an dieser Stelle in Frage gestellt. Die Glaubwürdigkeit war für mich kein taktisches Argument. Und da habe ich einen großen Teil der Argumente und auch der Menschen, die die Argumente benutzten, nicht verstanden." Daß die "Kampfargumente" aus der Zeit vor der Abstimmung über Kosten und angebliche Steuererhöhungen nun weiter benutzt werden, findet Diepgen "zum Kotzen". Es gehe nicht an, meint er, "daß man nach der Entscheidung Sand ins Getriebe wirft. Das sind doch Kaffeesatzzahlen, solange wichtige Beschlüsse fehlen. Und Berlin hat doch auch die Chance bekommen, durch zusätzliche wirtschaftliche Impulse schneller und ohne Delle seine eigenen Steuereinnahmen zu vergrößern; dann kann auch die Bundeshilfe eher runtergefahren werden."

Seinem Ärger läßt Eberhard Diepgen eher Lauf als seiner Freude, seine Niederlagen verändern ihn deutlicher als seine Erfolge. Als der jungenhaft lässige Nachfolger Richard von Weizsäckers im Januar 1989 völlig unerwartet und deutlich die Wahl verlor, hat ihn das tief getroffen; oft wirkte er danach schwunglos, starr, nahezu unbeteiligt. Die knapp zwei Jahre der Opposition haben ihn nicht beflügelt, das war keine Zeit des Kräftesammelns. Seinen Wahlsieg im vergangenen Dezember verdankte er eher dem Zerfall der Koalition von SPD und Alternativer Liste als eigener Überzeugungsarbeit. Trotz des strahlenden Comebacks vermied er jeden Überschwang. In der Wahlnacht ging Diepgen auf die Frau seines Kontrahenten Momper zu und versicherte ihr, er wisse sehr wohl, wie einem zumute sei an einem solchen Abend.

Walter Momper und Eberhard Diepgen, sie arbeiten nicht zusammen in der großen Koalition, die Diepgen nicht nur einging, weil es rechnerisch keine andere Möglichkeit gab, sondern auch deshalb, weil die immense Aufgabe des Zusammenfügens beider Stadthälften besser zu bewältigen ist, wenn möglichst viele mit anpacken. Momper und Diepgen – das sind zwei völlig verschiedene Temperamente, und so blieb Momper dem CDU/SPD-Senat fern und beschränkte sich auf den Berliner Parteivorsitz. Walter Momper erlebt Politik ganz sinnlich; unter Menschen, nicht nur unter Genossen, ist er wie ein Fisch im Wasser, lebhaft, offen und flink. Für Eberhard Diepgen ist Politik Aufgabe, Verpflichtung, viel weniger auch Lust.

Gleichwohl ist Diepgen ein politischer Profi. In der Studienzeit an der Freien Universität schon RCDS-Mitglied und Asta-Vorsitzender, mit dreißig Mitglied des CDU-Landesvorstandes, mit vierzig Fraktionsvorsitzender, und mit fünfzig Jahren – die er im November erreicht – der erste Regierende Bürgermeister von ganz Berlin. Vielleicht ist er auch der letzte, wenn seine Pläne zur Fusion der Länder Berlin und Brandenburg Wirklichkeit werden. Dann hätte die Stadt wieder nur einen Oberbürgermeister, wie bis 1950.