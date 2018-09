Inhalt Seite 1 — Partei auf Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Norbert Kostede

Gregor Gysi hatte im Vorfeld des PDS-Parteitags mit seinem Rücktritt gedroht. Als er dann am vergangenen Freitag den Delegierten sein Horoskop vorlas und optimistisch interpretierte, gab es ein erleichtertes Auflachen – etwas vorschnell, wie der weitere Verlauf der Versammlung zeigen sollte.

Unversöhnlich kämpfen in der PDS "Radikalerneuerer" und "Konservative" um Posten und um das Selbstverständnis der Partei. 37 Reformer erklärten in einem zur Überraschung des Vorsitzenden verteilten Positionspapier die seit eineinhalb Jahren propagierte Parteierneuerung schlicht für gescheitert. Weder der Finanzskandal, also der unrechtmäßige Erwerb von Parteivermögen durch die Vorläuferorganisation SED, noch der Umgang mit dem Stasi-Erbe werde offen diskutiert. Viele Staats- und Parteifunktionäre des alten Regimes, die in der PDS eine neue Heimat gefunden haben und sich um den Ehrenvorsitzenden Hans Modrow scharen, scheuen das Licht der öffentlichen Kritik. Gregor Gysi, der zwischen beiden Lagern zu vermitteln sucht und beständig zu innerparteilicher Toleranz aufrufen muß, konnte am Ende des Parteitags nur vage von einer "Chance" sprechen, daß sich das Klima der Auseinandersetzung in seiner Partei verbessere.

Aber ist die Einschätzung der Reformer, daß die PDS dann "politik- und interventionsfähig" werde, wenn sie schonungslos mit den Verbrechen des SED-Regimes abrechnen und die Kompromittierten abschütteln würde, nicht eine bloße Illusion? Betrachtet man das linke Parteienspektrum in der Bundesrepublik, sind Zweifel angebracht: Die SPD als sozialpolitischer, die Grünen als ökologischer und die Bürgerrechtler des Bündnis 90 als radikaldemokratischer Fokus – alle Plätze sind besetzt, alle Themen reserviert.

Die Zeichen deuten darauf hin, daß die PDS nur eine Partei auf Zeit sein kann. Daß ihr ein politisches Gewicht zukommt – wie bei der Berlin-Entscheidung des Bundestages –, wird ein Einzelfall bleiben. Der Mitgliederschwund, das blamable Abschneiden der PDS in der Hamburg-Wahl und die aktuellen Meinungsumfragen signalisieren, daß die PDS in der nächsten Bundestagswahl – bei einheitlichem Wahlgebiet mit Fünfprozentklausel – aus der großen Politik ausscheiden wird. Vielleicht könnte sie als Protestpartei in einigen ostdeutschen Stadt- und Landesparlamenten überleben. Aber was geschieht, wenn die Einziehung von Parteivermögen aus der SED-Erbmasse durch die Treuhand nun auch noch das finanzielle Fundament der Partei in Frage stellt?

Da erscheint der Aufruf des Neuen Forum, die PDS möge sich auflösen, schon fast als überflüssig. "Die heutigen PDS-Mitglieder sollten den Mut haben, die Partei aufzulösen und sich als einzelne Menschen in einen neuen Diskussionszusammenhang einzubringen", heißt es in einem von Bärbel Bohley und anderen Bürgerrechtlern auf dem Parteitag verteilten Flugblatt. Diese Aufforderung ist aus zwei Gründen fragwürdig. Einmal nährt sie die Illusion, man könne die schöne Idee von der miserablen Praxis des DDR-Sozialismus abziehen. Darin liegt die Chance des PDS-internen Streits, der Wirklichkeit näherzukommen: daß sich Idealisten und Täter nicht ausweichen können. Toleranz, demokratischen Umgang und Vergangenheitsaufklärung können sie nur zusammen erlernen und bewältigen – oder gar nicht.

Parteien sind nie allein programmatisch-rationale Anstalten, sondern organisieren immer zugleich soziale und emotionale Bindungen Gleichgesinnter – dies gilt auch für die PDS. Eine Auflösung der Partei würde wohl nur die Verdrängung der SED-Geschichte fördern und den einzelnen – wenn er mit geplatzten Träumen oder der Last seiner Mitschuld nicht fertig wird – in Aggression oder Selbstzerstörung treiben. Heißt das, die PDS als selbstverwaltete Sozialstation oder als organisierte Selbsttherapie begreifen? In solchen Zynismen, über die ja auch in der PDS durchaus geredet wird, steckt ein wahrer Kern. Niemand kann ein Interesse daran haben, daß die Betroffenen abgleiten, ausrutschen, untertauchen.