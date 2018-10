Inhalt Seite 1 — Tickets für die Ferien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jugendliche haben Gelegenheit, während der Sommerferien preisgünstig mit regionalen Ferientickets für Bus und Bahn herumzureisen.

Das DB-Ferienticket Schleswig-Holstein kann in der Zeit vom 28. Juni bis zum 12. August von Schülern genutzt werden, kostet 50 Mark und gilt in der 2. Klasse zuschlagfreier Züge. Wer ein Schüler-Ferienticket für 29 Mark besitzt, reist zum halben Preis mit Bussen durch Schleswig-Holstein. Für Hamburger Schüler gibt’s die HW-Ferienkarte, sie gilt in der Zeit vom 29. Juni bis zum 11. August während jeweils drei Kalenderwochen, kostet 27,50 Mark und berechtigt zu Fahrten mit allen Verkehrsmitteln in der Hansestadt. Gleichzeitig wird damit der halbe Fahrpreis gespart für Touren in zuschlagfreien Zügen durch Schleswig-Holstein (2. Klasse) sowie durch Nordniedersachsen bis zu hundert Kilometer Entfernung.

Das Schüler-Ferienticket Niedersachsen-Bremen kostet 25 Mark (Schüler bis 23 Jahre) und gilt vom 4. Juli bis zum 14. August in ganz Niedersachsen und in Bremen in fast allen Verkehrsmitteln sowie in allen Nahverkehrs- und Eilzügen.

Jugendliche bis 16 Jahre und Schüler mit Schülerausweis können noch bis zum 1. September für 30 Mark die Freinetzkarte für den Verbundbereich Rhein-Sieg kaufen und damit auf den Strecken und mit allen zuschlagfreien Bundesbahnzügen fahren. Außerdem werden für den Verbundbereich Rhein-Ruhr die Ferienkarte A (25 Mark, kostenloses Fahren in zwei Tarifgebieten) sowie die Ferienkarte B (35 Mark, kostenlose Fahrten in Tarifgebieten der Preisstufe 3) ausgestellt. Die Schüler-Ferienkarte für den Bezirk Koblenz gilt bis zum 31. Juli und kostet 25 Mark. Schüler und Studenten können mit einer Zusatzkarte (15 Mark) in allen zuschlagfreien DB-Zügen und in bestimmten Buslinien im Regierungsbezirk Koblenz reisen.

Das Rheinhessen-Ferienticket wird für 25 Mark an Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Studenten und Auszubildende verkauft (bis 31. Juli), es berechtigt zu Fahrten auf dem linksrheinischen Schienennetz der Bundesbahndirektion Frankfurt und wird auch von bestimmten Busgesellschaften anerkannt.

Für das Saarland-Sommer-Tourenticket sind 25 Mark hinzublättern. Schüler, Auszubildende und Studenten können damit noch bis zum 31. Juli beliebig oft mit Bussen und Bahnen aller VGS-Verkehrsunternehmen fahren und auch noch kostenlos ihr Fahrrad mitnehmen. Als Anschlußtickets zu je 25 Mark gibt’s zusätzlich eine Ferienkarte für die Region Trier sowie ein Westpfalz-Ferienticket. Wer nur das Westpfalz-Ferienticket ersteht, kann als Anschluß-Ferienpaß für je 25 Man dazukaufen: das Saarland-Sommer-Ferienticket, das Rheinhessen-rerienticket sowie das Rheinpfalz-Ferienticket für beliebig viele Fahrten mit Bus und Bahn.

Den halben Fahrpreis zahlen Schüler (bis 21 Jahre) auf allen DB-Schieneistrecken in Baden-Württemberg mit dem Ferienpaß. Das 10 Mark teure Ticket gilt für die Zeit vom 11 Juli bis zum 25. August.