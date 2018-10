Was wird aus Bonn? Die Schubladen in den Amtsstuben sind leer

Von Hans Niehans

Bonn, im Juni

Ein bißchen haben sich die Bonner auch an ihrem Beethoven aufgerichtet. Zweiundsiebzig Stunden nach der Bundestagsentscheidung, den Sitz von Parlament und Regierung nach Berlin zu verlegen, war sein Denkmal auf dem Münsterplatz von einem weißen Bettuch umschlungen, auf dem zu lesen stand: „Loss se all jon, ich bliev he“ – laß sie alle gehen, ich bleibe hier. Das rheinische Gemüt besinnt sich auf seine Tugend, nicht alles so tragisch zu nehmen. Man hat ja viele Fremde kommen und gehen sehen: erst die Römer, später die Franzosen und Preußen. Nun gehen eben die Bundesbonner.

Der erste Zorn ist schon verraucht – etwa bei den Marktfrauen, die am Morgen nach dem Parlamentsvotum so grimmig, wie Rheinländer nur eben sein können, verkündeten: „Pfirsische, dat Kilo zwei fümbzich, für Berliner eine Mark mehr, Kohl und Schäuble werden nicht bedient!“ Oder bei dem CDU-Stadtverordneten Hans Pakleppa, der mit dem Satz zitiert wurde, wenn der Kanzler glaube, daß man in Bonn noch einmal Wahlkampf für ihn machen werde, dann irre er. Oder auf den spontanen Personalversammlungen, zum Beispiel bei der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, wo der „Berliner“ Hans-Jochen Vogel mit Pfiffen und die Bonn-Kämpin Ingrid Matthäus-Maier mit einer stehenden Ovation empfangen wurde.

Von den Einheitsfolgen ereilt

Freilich, hinter der trotzigen Aufgekratztheit verbirgt sich Lähmung. So gut wie keiner hat im Ernst damit gerechnet, daß die Bundestagsmehrheit Bonn die kalte Schulter zeigen werde. So weit liegen die neuen östlichen Länder nicht nur geographisch, sondern vor allem in den Köpfen entfernt, daß es nur wenigen wirklich in den Sinn kam, auch die bisherige Regierungshauptstadt könne von den Einheitsfolgen ereilt werden. Aber was auf den Bonner Parties und an den Frühstückstischen der Beamten eher als grausliche Unmöglichkeit erörtert wurde, hat sich in Realität verwandelt. In die behäbige Bonner Selbstgewißheit ist der Blitz gefahren. Niemand war darauf vorbereitet.