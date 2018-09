Unterstaat

Eigentlich sollten die Kinder Klavier spielen lernen. Das schöne schwarze Instrument stand schon im Wohnzimmer, Noten waren angeschafft. Das Klavier steht noch immer an seinem Platz, doch seit Jahren hat niemand darauf gespielt. Seit acht Jahren genau – seit damals, als die Zapkes ihr altes Fachwerkhaus im oberbergischen Ort Unterstaat bei Engelskirchen Hals über Kopf verließen.

„Es war unheimlich gemütlich in unserem Haus“, erinnert sich die 52jährige Helga Zapke. „Jetzt ist es nur noch unheimlich.“ Denn seit 1983 steht das Haus leer. Nein. Leer steht es eigentlich nicht; alle Möbel sind noch da, die Kalender vom November 1983 hängen an den Wänden, die Kleiderschränke sind voll, im Kinderzimmer wimmelt es von Puppen und anderem Spielzeug. Aber niemand wohnt in dem Haus. Helga und Volker Zapke zogen Ende 1983 mit ihren vier Kindern aus. Gemeinsam mit der damals 13jährigen jüngsten Tochter lebten sie zunächst bei Nachbarn und seit nunmehr fünf Jahren in einem kleinen Nebengebäude. Inzwischen sind alle Kinder ausgezogen, weil sie das Leben im Ausnahmezustand nicht mehr verkraften konnten.

Zapkes kämpfen darum, daß ihr Alptraum vom Traumhaus endlich zu Ende geht. Der 15. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln (OLG) muß darüber entscheiden, ob die beiden Graphiker an gleicher Stelle ein neues Haus im alten Stil bauen können.

Ihr Fachwerkhaus hoch über dem malerischen Schloß Ehreshoven ist nämlich unbewohnbar und muß abgerissen werden, ergaben mehrere Gutachten. Der Grund: Zehn Jahre lang hatten die Zapkes die alten Balken mit fast 110 Liter Holzschutzmittel behandelt, und die darin enthaltenen Substanzen Pentachlorphenol (PCP) und Lindan verursachten – dies ist die Position der Zapkes – bei der ganzen Familie schwere Krankheitssymptome.

Jahrelang waren die stolzen Hausbesitzer regelmäßig krank gewesen. Vater, Mutter und die Kinder mußten sich ohne erkennbaren Grund übergeben, sahen doppelt oder gar nicht, waren übermüdet oder konnten vor Muskelschwäche nur noch auf allen vieren gehen. „Wir tiefen von Pontius zu Pilatus“, sagt Helga Zapke und erinnert sich an ungezählte Arztbesuche. Aber sogar hochkarätige Mediziner wußten damals wenig über die sogenannten Umweltgifte. Der Tip, es doch mal in einer Landesklinik zu versuchen, war noch einer der harmlosesten Ratschläge, den die Zapkes erhielten.

Ein Artikel in einer Zeitschrift schließlich machte die Familie stutzig. Da waren genau ihre Symptome geschildert – und Holzschutzmittel als Ursache genannt. Eine Urinuntersuchung im Bremer Umweltinstitut bestätigte den Verdacht: Die Zapkes waren mit den Giften PCP und Lindan belastet. „Als kurz darauf feststand, daß PCP Dixione enthält, war für uns klar: Wir müssen hier raus.“