Von Fritz J. Raddatz

DDR steht zwar noch auf den Telephon-Notizblöckchen des feinen Hotels "Neptun" in Warnemünde; aber es gibt sie nicht mehr. VEB Kinderheim steht auf so manchem Wegweiser durch die Dünen zur Ostsee; aber es gibt keine VEB mehr und auch keine Kinderheime. "Unser Geld", sagen die Menschen, wenn sie mit den nur noch wenige Wochen gültigen Blechmünzen das Wechselgeld herausgeben; aber es gibt "unser Geld" nicht mehr – sondern unseres. Nicht eine Nation ist – bisher – entstanden, sondern ein Währungsgebiet.

Der Riß ist tief. Wenn nicht alles täuscht, wird er täglich tiefer. Er geht mitten durch einen selber hindurch. Jede Beobachtung, jedes Gespräch entspricht dem Klischee – und widerspricht ihm. Gewiß wieseln allenthalben ameisenhaft die Marlboro- oder Miele-Vertreter – aber ist es nicht eine Wohltat, endlich nicht nur "Club" rauchen zu müssen oder ein gekühltes Bier trinken zu dürfen? Hier bereits der Widerspruch – man bekommt kaum (das sehr gute) Radeberger oder Rostocker Pils, den herrlichen Nordhäuser Korn. Campari muß es sein oder am besten ein "Mounton Baronne Rothschild"-Wein; so fremd ist das alles in einem Land – in dem die Kartoffeln im Restaurant noch "Sättigungsbeilage" heißen und ein Kiosk "Getränkestützpunkt" –, daß der arme Baron zu einer Mischung aus Berg und Transvestit wird. Früher roch alles nach diesem undefinierbaren Gemisch aus Braunkohle, Trabi-Abgas und Lysol. Jetzt riecht das ganze Land nach frischer Farbe; ob die "neu renovierten" Hotelzimmer, das winzige Café am Strand oder die Autobahnplanke.

Es ist aber ein dünner Firnis. Darunter liegen Angst, Wut, Enttäuschung, Bitterkeit – ein neuer undefinierbarer "Geruch". Ich habe während der einwöchigen Reise durch Mecklenburg niemanden gesprochen – vom Taxifahrer zum Generalsuperintendenten, von der Hotel-Masseurin zur Kneipenwirtin –, der anders denkt als in der "Ihr"-"Wir"-Kategorie. Mir scheint, was da entsteht (entstanden ist?), könnte man als eine "nachgeholte DDR-Identität" bezeichnen. Eine schrecklich eindrückliche Szene auf der Autobahn Rostock: Eine hochmodern blitzende, perfekt technisierte Bundeswehrkolonne braust vorbei. Auf den Feldern am Rande stehen stumm (mecklenburgisch dickschädelig?) die Bauern, gestützt auf hölzerne Forken und altertümliche Sensen. Das Schweigen war zu hören, die Gedanken zu lesen – vorbei fuhren "die da"; eine fremde Besatzungsarmee.

Einer meiner Gesprächspartner sagte es: "Wir fühlen uns wie annektiert." Das ist kein Argument, es ist ein Gefühl. Weswegen man ihm mit Argumenten nicht beikommt. Was unsereins wieder ärgert. Wenn es stimmt, daß jede vierte Mark in das Beitrittsgebiet fließt – und beigetreten sind sie doch, nicht annektiert worden? –, dann möchte man nicht als Kolonialmacht angesehen werden. Die Bemerkung eines Schriftstellers, der weiß, wovon er spricht, kommt ins Gedächtnis: "Das Geheule dort kann man nicht mehr aushalten. Offenbar baut sich dort ein klassischer Minderwertigkeitskomplex auf. Man sollte viel eher einen Volks-Psychiater zu Rate ziehen als Ökonomen." Stimmt – und ist doch nicht die ganze Wahrheit. Für den Bauern, auf "dessen" LPG nun die gesamte Obstplantage gerodet wurde, waren es eben "seine" Äpfel, und die Kiwis, die’s nun endlich gibt, sind es nicht.

"Selber schuld" ist leicht gesagt; ich gestehe, daß ich – wachsend unwillig – das oft dachte: Wir haben das Land schließlich nicht in den ökologisch-ökonomischen Bankrott getrieben, Hunderttausende von Spitzeln ausgehalten und Städte wie Meißen oder Neustrelitz bis zum Totengrinsen verrotten lassen. Doch ich gestehe zugleich, daß ich das ständige "Bei uns wäre aber..." der Bustouristen aus Bochum vor jeder kaputten Kirchentür auch nicht mehr ertragen konnte. Die Menschen dort ganz gewiß nicht. Daß das Telephon – immer noch – nicht funktioniert, ist so schwer auszuhalten wie die Witze darüber. Kein Zufall, daß mir ausnahmslos jeder – spontan, zögernd, wütend – sagte: "Wir haben es satt, als Idioten angesehen zu werden, bei uns war schließlich ..."

Da ist es, dieses verspätete Identitätsgefühl: Bei uns war schließlich nicht alles schlecht – vom Verlagsprogramm zur Dauerwurst –, die DDR hatte auch Leistungen vorzuweisen; "unsere". Es geht nicht um Philosophie, um den fragwürdig gewordenen "Utopie"begriff, das museale Berliner Ensemble oder verlogene Bücher. Es geht auch nicht um die wohl etwas zu vornehm formulierte "posttotalitäre Melancholie". Es geht um ein psychisches Aufbäumen gegen das unausgesprochene "Schämedich"-Gebot.