Wer vom Pekinger Flughafen aus in Richtung Innenstadt fährt, kommt an der gegenwärtig größten Baustelle der chinesischen Hauptstadt vorbei. In unmittelbarer Nähe des Diplomatenviertels entsteht auf 160 000 Quadratmetern und zu Kosten von 450 Millionen Mark das Beijing Lufthansa Center. Im Sommer 1992 soll es eröffnet und vom Management der Kempinski Hotels S.A. geführt werden.

Mittelpunkt des neuen Dienstleistungsareals, im Nordosten von Peking und nur dreißig Autominuten vom Flughafen entfernt gelegen, wird denn auch das architektonisch dominierende „Kempinski Hotel“ mit 540 Zimmern und Suiten sein, ein Komplex bestehend aus Konferenz- und Banketträumen, Restaurants, Schwimmbad und Fitneßanlagen.

Angrenzend entsteht rechter Hand ein siebengeschossiges Geschäfts- und Beratungszentrum, in dem moderne Kommunikationsmittel, Ubersetzer- und Schreibdienste sowie Ausstellungs- und Präsentationsräume verfügbar sein werden. Die Anlage linker Hand des Hotels wird einem großen Einkaufszentrum und mehreren Restaurants vorbehalten bleiben. Die drei unterschiedlichen Wirkungsbereiche soll eine Grünanlage verbinden, die sich chinesischer Gartenbautradition verschrieben hat.

Das Beijing Lufthansa Center ist als deutscher Brückenkopf im Reich der Mitte gedacht, sozusagen ein Little Germany, von dem aus vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen ihre Aktivitäten in der Volksrepublik entwickeln können. Geschäftsanbahnungen in China benötigen erfahrungsgemäß viel Zeit und sind daher kostspielig.

Der Gebäudekomplex soll als Dienstleistungszentrum und Anlaufstelle jedoch nicht nur deutschen Unternehmen vorbehalten bleiben, die mit chinesischen Partnern ins Geschäft kommen wollen. Im Beijing Lufthansa Center werden unter anderem auch ein Archiv und eine Datenbank verfügbar sein, die über Trends und Entwicklungen im China-Handel unterrichten.

Das Center entsteht als deutsch-chinesisches Gemeinschaftsunternehmen (Equity Joint-venture). Auf deutscher Seite hat sich die Lufthansa German Center GmbH (Köln) maßgeblich engagiert. An ihr wiederum sind die Deutsche Lufthansa, die Kempinski Hotels S.A. sowie die beiden Baufirmen Philipp Holzmann und Bilfinger und Berger beteiligt.

Ähnliche Hotel- und Geschäftskomplexe plant Lufthansa auch für andere ihrer Zielgebiete. Am weitesten gediehen sind die Pläne für Bangkok.

Klaus P. Pfund