Künstler und Kulturpolitiker im Kanzleramt: Wie ist den neuen Ländern am besten zu helfen?

Einiges Geld ist ja da. Natürlich langt es nicht. Um so wichtiger wären Pläne, es sinnvoll auszugeben. Doch damit hapert es. Bonn läßt sich deshalb beraten, immerhin. Eingedenk der Neigung, die neu hinzugekommenen Länder nur wie zusätzliches Territorium zu verwalten, bedeutet das schon viel. Und je offener die Diskussion wird, desto mehr zeigt sich, daß die Teufel gleich scharenweise nicht erst im Detail, sondern schon in den Grundsätzen stecken – wie bei jenem Gespräch über „Perspektiven der kulturellen Entwicklung in den neuen Bundesländern“, zu dem das Kanzleramt jetzt an die vierzig Kundige und Interessierte versammelt hatte.

Die Alimentierung durch den alten Obrigkeitsstaat soll abgelöst werden. Aber die Ironie will es, daß es nun und noch auf lange Zeit doch wieder um Alimentierung geht. Bonn verspürt dabei allerhand Unbehagen, nicht nur wegen der Schnorrer, die im Kanzleramt auch erschienen waren, auch nicht nur wegen der kulturellen Kompetenzen der – alten – Länder, die eifersüchtig jede Bundesmark zählen, sondern vor allem weil die Regierung ihre Zuschüsse allmählich verringern will, von, alles in allem, augenblicklich rund 1,3 Milliarden Mark auf zunächst 500 Millionen Mark im kommenden Jahr.

Da paßt es schlecht, wenn die durchaus selbstbewußten Abgesandten der östlichen Länder während des Kolloquiums darauf beharrten, daß es, so noch zurückhaltend der Minister Arnold Vaatz, Leiter der sächsischen Staatskanzlei, ohne längeres Engagement des Bundes nicht gehen werde. Hinrich Enderlein, der brandenburgische Wissenschaftsminister, war deutlicher: Ohne finanziellen oder politischen Druck müßten die Mittel einer „Atempause zur Orientierung und Selbstbesinnung“ dienen.

Es ging höflich, aber mitunter heftig zu. Die Phase eins der deutsch-deutschen Kulturpolitik soll in Substanzerhaltung bestehen und nicht aus der „Abwicklung“ eines Fundus, der sich später kaum neu begründen ließe.

Da grüßten freilich die Grundsatz- und Detailteufel. Denn was das Amtsdeutsch als „Übergangszeit“ verharmlost, läuft in Wahrheit auf lange Fristen hinaus, bis zur Angleichung der Lebensverhältnisse hier und dort. Die Länder und Gemeinden im Osten werden so bald nicht einspringen können. Und bedenklicher noch für Bonn: Nach östlichem Wunsch soll es, im Sinne der Substanzerhaltung, mehr um Unterstützung in der Breite statt an der Spitze gehen – da natürlich auch, aber nicht nur.

Es war der temperamentvolle Staatssekretär Thomas de Maizière aus dem Mecklenburger Bildungsministerium, der die Sache fiskalisch und auch sonst auf den Punkt brachte. In der Übergangszeit, sagte er, müsse so viel wie möglich bewahrt, also auch gestützt werden – entstünden doch jetzt oder alsbald in der Auseinandersetzung mit der alten DDR die Bücher, Stücke und Bilder, von denen wir künftig sprechen würden. Deshalb: „kleckern statt klotzen“. Enderlein fordert nicht minder spontan „Mut zum Verplempern“.