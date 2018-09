Das große Fressen geht weiter. Der Appetit des umsatzstärksten deutschen Industriekonzerns Daimler-Benz ist noch nicht gestillt, der Beutezug nicht beendet, der seit 1985 aus dem feinsten Autounternehmen des Landes einen Mischkonzern mit buntgewürfelter Produktpalette gemacht hat. Diesmal will Konzernlenker Edzard Reuter im Ausland zuschlagen. Ziel der weit fortgeschrittenen Verhandlungen ist der Daimler-Einstieg beim viertgrößten Computersoftwarehaus der Welt: Cap Gemini Sogeti.

Das Informatikunternehmen gilt als Leckerbissen seiner Branche. Obwohl – wie viele französische Spitzenfirmen – nur Experten bekannt, ist es Europameister seiner Klasse: mehr als 20 000 Beschäftigte, beeindruckende 2,7 Milliarden Mark Umsatz im vergangenen Jahr, satte 6,8 Prozent Umsatzrendite.

Die glänzende Bilanz von Cap Gemini hat vor allem einen Grund: Das Objekt der Daimler-Begierde konzentrierte sich auf sein angestammtes Geschäft, statt wild zu diversifizieren. Es hat auf kleine Einheiten gesetzt statt auf Zentralismus. Und es hat die heutzutage überlebenswichtige Internationalisierung nicht erst kürzlich entdeckt.

„Als ich Sogeti gründete, gab es keine zehn Personen, die mir Mut machten“, schrieb Serge Kampf im Geschäftsbericht 1986 über die Anfänge seines Unternehmens in Grenoble knapp zwanzig Jahre zuvor. Das lag vor allem an dem hochgesteckten Ziel, das er sich damals setzte – noch bevor die neue Firma überhaupt im Handelsregister stand: so groß zu werden wie der damalige Marktführer. Nach kaum zehn Jahren konnte Kampf Vollzug melden.

Der Newcomer hatte sich freilich auch einen schnell wachsenden Markt ausgesucht, der heute weltweit über sechzig Milliarden Dollar ausmacht: Hilfe in allen Computerfragen. Die Kampf-Firma sagt einem Unternehmen im Idealfall, welchen Rechner es braucht, schreibt ihm die Programme, baut ihm das System zusammen und bildet das Personal dafür aus. Wenn der Kunde will, übernimmt Cap Gemini sogar Wartung und Betrieb. Das Meisterstück des Unternehmens ist bisher das elektronische Telephonbuch, heute mit Abstand der wichtigste Service des Minitel, dem erfolgreichen französischen Bildschirmtext, der mittlerweile rund fünf Millionen Teilnehmer hat. In kurzer Zeit läßt sich mit dem Fernmeldedienst fast jede französische Adresse und Telephonnummer herausfinden.

Auch wenn es Kampf und seine Manager ungern hören – Cap Gemini machte das große Geschäft lange Zeit weniger mit solchen hochklassigen Programmen, sondern eher als Zeitarbeitsfirma de Luxe. Sie schickte ihre Ingenieure und Programmierer zu den vielen Unternehmen, die mit ihren Computern nicht mehr fertig wurden. Das ließ sich der Konzern fürstlich entlohnen – mit bis zu 2000 Mark pro Mann und Tag.

Innovativer sind da schon Struktur und Management der Informatikgruppe: Dezentralisierung ist alles. Die Chefs der rund 300 Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten mit im Schnitt siebzig Mitarbeitern sind in ihrer Geschäfts- und Personalpolitik weitgehend selbständig. Und sie werden nach Erfolg bezahlt. Jeweils zwanzig Prozent ihres Gehalts sind vom Umsatz und vom Gewinn abhängig. Um so stärker ist die Kontrolle dieser Niederlassungen. Freitags müssen sämtliche lokalen Chefs einen zweiseitigen Bericht über Verkäufe, Mißerfolge oder Beschäftigte abliefern. Montags werden die Ergebnisse auf Treffen diskutiert und zusammengefaßt. Dienstags wissen die Oberen von Cap Gemini dann genau, was in München oder Mailand los ist, und können – wenn nötig – Feuerwehr spielen.