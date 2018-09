Inhalt Seite 1 — Tuchfühlung vor dem Auftritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Nina Grunenberg

Kiew, im Juli

Die Tagesreise ins sommerwarme Kiew war kurz, aber für das, was Bundeskanzler Helmut Kohl vorhatte, reichte die Zeit aus. Sich selbst zu vergewissern war für ihn der wichtigste Programmpunkt des fünfstündigen Gesprächs mit Präsident Michail Gorbatschow am Freitag voriger Woche. Zwar wurde in der Residenz Meschegorje, dem-klotzigen Gästehaus der ukrainischen Regierung im Wald, dreißig Kilometer außerhalb der Stadt, auch über den planmäßigen Abzug der Sowjettruppen aus Deutschland gesprochen, über den Wohnungsbau für die zurückkehrenden Soldaten und über die Probleme der Wolgadeutschen.

Aber wichtig war das alles für Helmut Kohl nur deshalb, weil ihm das Gespräch einen letzten prüfenden Blick auf den Mann erlaubte, dem er mit viel Mühe und Not für den nächsten Mittwoch eine Einladung zum Abendessen mit den Chefs der sieben reichsten Industrieländer (G7) verschafft hat. Ist Gorbatschow noch präsentabel? Wirkt sein Charisma noch? Oder ist der Präsident schon genauso ramponiert wie sein großes Reich? Kann er bei den hartgesottenen Reichen im G7-Club jenes Vertrauen erwecken, das ihm seine eigenen Landsleute schon längst vorenthalten?

In ihrer Mehrzahl halten die zwei Präsidenten und fünf Regierungschefs, die sich nächste Woche in London treffen, den großen Deal (grand bargain), den Gorbatschow ihnen vorschlagen will, für eine mehr oder minder große Illusion. Seine Aufforderung, ihm feste Hilfszusagen zu machen, wenn er dafür eine Staatsreform der Sowjetunion verspricht, so lautet der Kern des berühmten Jawlinsky-Plans, empfinden sie als Zumutung für ihren Realitätssinn – vorneweg die Amerikaner, die ihre Feindbilder aus dem Ost-West-Konflikt nicht vergessen und sich von den wirtschaftlichen und ethnischen Problemen der Sowjetunion weit entfernt wähnen; in ihrem Gefolge die Engländer, die mit gewohnter Schnödigkeit verfahren wollen. Schon aus geographischen Gründen haben die Kontinentaleuropäer ein offeneres Ohr für die Nöte der Sowjetunion, doch steht den Franzosen ihre angeborene Skepsis im Wege.

Die Italiener, die nie wissen, mit wem sie es in Europa halten sollen – mit den Franzosen oder den Deutschen –, glauben sich aus dem Schneider, wenn sie sich den Amerikanern anschließen. Mangels eigener Meinung halten sich auch die Kanadier an ihren großen Nachbarn. Bleiben die Japaner übrig, die schon das kleinste Anzeichen guten Willens für Feigheit vor dem Feind halten. Wenn sie an die Sowjetunion denken, haben sie nur die Kurilen-Inseln und hard business im Sinn.

Schon seit zwei Jahren leistet Helmut Kohl Überzeugungsarbeit. Kein europäischer Gipfel, kein Weltwirtschaftsgipfel ging ohne den Appell des Deutschen zu Ende, den Sowjets zu helfen. Außer prinzipieller Zustimmung und verbalen Zugeständnissen wurde ihm jedoch wenig Unterstützung zuteil. Doch entmutigen ließ Kohl sich bisher nicht. Seine Unfähigkeit zu zweifeln sorgt auch diesmal dafür, daß er von der Richtigkeit seines Ziels überzeugt bleibt. „Natürlich könnte man sich mit der Rolle des Zuschauers begnügen“, heißt es in seiner Umgebung, „aber die Konsequenzen müssen klar sein. Wenn die Sowjetunion auseinanderbricht, wackeln nicht nur dort die Grenzen.“