Der Krieg am Golf, so schreibt der Historiker Dan Diner im neuen Kursbuch, „war auch ein deutscher Krieg“. Nun kann es im Sommer 1991 nicht mehr darum gehen, die Kontroverse um die militärische Intervention im Irak noch einmal nachzustellen; doch da die Streithähne von damals größtenteils verstummt sind, so als wäre nichts gewesen und kein böses Wort gefallen, bietet es sich an, die Diskussion noch einmal aus der Distanz zu betrachten und der Frage nachzugehen, was denn die Beteiligten so sehr gegeneinander aufgebracht hat – gerade in Deutschland.

Obwohl wir hier gleich eine Einschränkung machen müssen: Denn wenn Dan Diners Wort vom „deutschen Krieg“ zu verstehen geben will, daß diese Debatte vorzugsweise eine deutsche Angelegenheit war, fällt er selber ein wenig der germanozentrischen Perspektive zum Opfer, die er in seinem Aufsatz kritisiert. Auch in einer Reihe anderer europäischer Länder hat der Golfkonflikt unter den Intellektuellen heftigen Zank ausgelöst, unabhängig davon, ob sich die jeweilige Regierung aktiv an der militärischen Allianz beteiligte oder nicht.

Im Nachbarland Frankreich zum Beispiel wirkt Monate nach Kriegsende eine schleichende Depression fort, die das Kulturleben lähmt und Verleger, Buchhändler und Theaterdirektoren die Haare raufen läßt. Jean-Pierre Chevenement, der, ebensowenig Pazifist wie sein Berater Régis Debray, bei Kriegsbeginn als Verteidigungsminister zurücktrat, weil er die Strategie der von den USA angeführten antiirakischen Allianz ablehnte, erhält nachträglich immer mehr Zustimmung: Denn diejenigen, die das französische Eingreifen ohne Begeisterung, aber im Vertrauen auf seine völkerrechtliche Begründung befürwortet hatten, fühlen sich hinters Licht geführt. François Mitterrands Versprechen, durch den Feldzug gegen den räuberischen Diktator Saddam Hussein werde eine neue Ära der Nahostpolitik eröffnet, die, sowohl durch die glückliche Lösung des Palästinaproblems als auch durch die Umverteilung der nahöstlichen Reichtümer, auf die Beseitigung der größten Konfliktherde hinauslaufe, hat sich nicht im geringsten erfüllt. „Der Golfkrieg hat nicht nur kein Problem gelöst, sondern neue erzeugt“, schrieb der Direktor des aus der Résistance hervorgegangenen Verlages Minuit, Jérôme Lindon, am 3. Mai 1991 in Le Monde. „Und ganz besonders für Frankreich, das seine Politik der Freundschaft und Zusammenarbeit mit den Maghreb-Staaten gefährdet sieht.“ Also auch eine französische Bataille, der Krieg am Persischen Golf.

Es gehört zur europäischen Normalität und hat nichts mit nationalen Ticks oder deutschen Sonderwegen zu tun, daß dieses Ereignis die Gemüter erregte. (Sorgen bereiten dagegen eher solche Länder, in denen dieser Krieg weitgehend diskussionslos hingenommen wurde, sein konfuser Charakter in der Sprache irrealer Eindeutigkeit unterging.) Nicht der Streit selber also ist das spezifisch Deutsche, sondern die gnadenlose, vor keiner moralischen Verurteilung zurückschreckende Heftigkeit, mit der die Kontrahenten dabei aufeinander einschlugen. Woher diese affektgeladene Erbitterung? Was die schlagwortsüchtigen Medien als Konfrontation von „Pazifismus“ und „Bellizismus“ alsbald zum Spektakel ihrer Talk-Shows verdrehten, verdeckte den Kern der Auseinandersetzung: Es ging dabei um nichts weniger als um die raison d’être, von der die bundesdeutschen Nachkriegsgenerationen politisch-moralisch gelebt haben. Die Kurzfassung des Schwurs der befreiten Buchenwald-Häftlinge: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“ war ihre Grundformel, auch wenn der „Faschismus“ im Westen Deutschlands mehr und mehr durch „Auschwitz“ abgelöst wurde, das politisch irreduzible Symbol des nationalsozialistischen Vernichtungsverbrechens.

Deshalb hat sich auch in keinem Land (jenseits des Nahen Ostens) der Nebenkriegsschauplatz, den Saddam Hussein mit seinen heimtückischen Raketenangriffen auf Israel eröffnete, so sehr in das eigentliche theatre of war verwandelt wie in Deutschland. Die Scud-Attacken auf das Territorium des jüdischen Staats wurden in Deutschland nicht nur als besonders empörende Kriegsprovokation, sondern auch als eine ganz spezielle Herausforderung – quasi an die eigene Adresse – empfunden, weil sie die „Einheit“ der antifaschistischen Formel und damit eben jene raison d’être in Frage zu stellen schienen. „Nie wieder Auschwitz“ und: „Nie wieder Krieg“ – das schien plötzlich in Gegensatz zu geraten. Solange die Möglichkeit nicht auszuschließen war, daß Saddam Hussein in Israel mit Giftgas ein Massaker anrichtet, zerriß die für unverbrüchlich gehaltene Verbindung der beiden Grundelemente des antifaschistischen Nachkriegsbewußtseins. Die Wiederholung von Auschwitz verhindern, konnte auf einmal verlangen, die absolute Kriegsgegnerschaft hintanzustellen. In der – lange Zeit für völlig eindeutig gehaltenen, im geteilten, waffenstarrenden Europa auch überaus plausiblen – historischen Maxime, nach der jeder Krieg zum globalen Inferno werden muß, wurde eine verstörende Ambivalenz erkennbar.

Daß darüber ein derart erbitterter, alte Freundschaften zerfetzender Streit entbrannte, hängt mit der allseits verbreiteten Unfähigkeit zusammen, diese Ambivalenz anzuerkennen. Sie teilte sich gleich wieder in zweierlei Eindeutigkeiten auf, um die sich die entsprechenden Lager scharten. Jedes verdächtigte das andere des Verrats an der gemeinsamen politischen Herkunft.

Dabei wurde auch noch versucht, die jeweilige Position historisch zu „legitimieren“, entsprechend dem Brauch der Politiker und der Medien, den Konflikt am Golf in den Kategorien des Zweiten Weltkriegs zu beschreiben. Doch hat es zwischen 1939 und 1945 jemals die Alternative Krieg oder Auschwitz gegeben, wie es so mancher geschichtsträchtig daherkommende Appell an die Friedensdemonstranten andeutete? Die westlichen Alliierten haben gegen Hitler aus vielerlei guten Gründen einen Krieg geführt, aber nicht zu dem Zweck, die Juden Europas vor der Vernichtung zu retten. Selbst als sie wußten, was in den Lagern geschah, begnügten sie sich damit, ihre Aufklärungsflugzeuge gestochen scharfe Photos von Auschwitz-Birkenau schießen zu lassen, und zogen es vor, statt die Bahnlinien, die zu diesem KZ führten, weiterhin die oberschlesischen Industriezentren zu bombardieren. Der Rückblick auf die Geschichte bestätigt nichts anderes, als daß die „Einheit“ des Buchenwaldschwurs ihre Berechtigung behält; die Frage heute heißt nur, ob der doppelte Imperativ dazu taugt, gegenüber einem so konfusen Konflikt wie dem am Golf und darüber hinaus als universalisierbare Handlungsanweisung zu dienen.