Lesen und Reisen

Seit langem gilt „Egon Ronay’s Guide“ für Hotels und Restaurants in Großbritannien und Irland als populärstes Druckwerk dieser Art. Das bestätigt ihm eine Auflage von 125 000 Exemplaren jährlich. 2500 Häuser werden diesmal beschrieben und zum Teil auch im Bild vorgestellt, die von Ronay ausgesuchten Restaurant; müssen sich Lob und Tadel gefallen lassen. Das „Longueville Manor“ in St. Saviour auf der Insel Jersey erhielt den Ehrentitel „Hotel des Jahres“ Sonst aber gab es bei den führenden Hotels und Restaurants nur wenig Änderungen. Über die höchsten Bewertungsprozente konnten sich wieder das „Connaught“ in London und „Inverlochy Castle“ in Fort William, Schottland, freuen.

Den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend, erfahren Leser, wo sie in London mit Geschäftsfreunden den Lunch einnehmen und wo sie nach einem Theaterbesuch speisen können und welche Restaurants die beste exotische Küche oder auch vegetarische Kost anbieten. Positiv bewertet Egon Ronay das Bemühen der Gastronomie, qualitativ hochwertige, landschaftstypische Produkte auf den Tisch zu bringen. Daher sind der „Scottish Salmon Smokers Association“ diesmal einige Seiten gewidmet. Die Mitglieder der Vereinigung, fünfzehn schottische Lachs-Räucherhäuser, bearbeiten den frischen Fisch noch nach traditionellen Rezepten. Sie vergeben zudem ein Qualitätssymbol an alle britischen Restaurants, die erstklassige Gerichte aus Fisch- und Schalentieren servieren. Ihren erstmals verliehenen Preis gab die Vereinigung dem „Lock 16 Restaurant“ des „Crinan Hotels“ in Schottland. Es liegt eine halbe Autostunde südlich des Hafenorts Oban am Ende des Crinan Canal.

Um die Briten zum kreativeren Umgang mit Lammfleisch anzuregen, war von Ronay ein Wettbewerb ausgeschrieben worden. Die begehrte Auszeichnung erhielt das schottische Hotel „Murrayshall House“ bei Perth für seinen delikaten Lammlendenbraten. Wie es scheint, hat die in Britannien lange Zeit vergötterte französische Küche inzwischen ernst zu nehmende Konkurrenz erhalten und könnte ihren Nimbus in den nächsten Jahren weitgehend einbüßen. Es seien vor allem die Schüler der Meister aus Frankreich, meint Ronay, die zunehmend in die Spitzenklasse aufsteigen, jene gelehrigen Briten, die gute Rohprodukte ideenreich zu verarbeiten wüßten. Auch italienische Gerichte scheinen immer mehr Liebhaber auf der Insel zu finden, und zunehmend wissen es Gäste zu schätzen, daß Köche mehr als bisher orientalische Gewürze verwenden.

Neu aufgenommen in den Guide wurden die Adressen 24stündiger telephonischer Informationsdienste für Hotels und Restaurants, ergänzt durch einen Führer für die Theaterwelt.

„Egon Ronay’s Guide Hotels and Restaurants in Great Britain and Ireland 1991“ ist in britischen Buchhandlungen für 11,95 Pfund zu haben. In Deutschland können ihn Interessenten bestellen beim British Book Shop, Börsenstraße 17, 6000 Frankfurt 1, Tel. 069/28 04 92. J.St.