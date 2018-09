Inhalt Seite 1 — Der Stachel stumpft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ganz unspektakulär und bescheiden ist er seit einigen Monaten immer wieder in Europa unterwegs, in Berlin und in Zürich, in Darmstadt, Osnabrück, München. Er versteckt sich fast im Publikum, das gekommen ist, um ihn zu erleben. Er spricht, wenn er vorträgt, leise, aber intensiv: John Cage, der Komponist, der auch malt und schreibt, weil für ihn die einzelnen Gattungen nicht wirklich existieren; der Schachspieler, der seinen Lehrer Schönberg verehrte, der die Kegan-Philosophie des Zen-Buddhismus bei Daisetz Suzuki studiert und verinnerlicht hat; der leidenschaftlich Pilze sucht und sich makrobiotisch ernährt. Wohl kein anderer zeitgenössischer Komponist hat so bereitwillig und ausführlich Interviews gegeben über sein Leben, seine Freunde, seine Ideen – und trotzdem hat er etwas Geheimnisvolles.

Mit der Konsequenz seiner gütigen Ausstrahlung und der Hartnäckigkeit seiner Lebensphilosophie wird John Cage immer mehr zu einem Guru, der altersweise durch die Lande zieht. Zu dem man pilgert und an den man glaubt, wenn man an ihn glauben will. Und dessen Werke man erklärt und verteidigt – weil man damit ihn erklärt und verteidigt.

Ohne es zu wollen, wird John Cage immer mehr zu einem Widerspruch. Er will mit seinen Werken die eigene Subjektivität verhindern, seinen Geschmack eliminieren, nichtintentionale Stücke schaffen und benutzt deshalb „Zufallsoperationen“ aus dem chinesischen Orakelbuch „I Ging“. Ein formales Verfahren, mit dem die „Verantwortung“ vom Komponisten auf die Interpreten und die Zuhörer verlagert wird. Da aber die Bedeutung des I Ging für Cage zur unumstößlichen Überzeugung und für die Kritiker zum Dogma wurde, da seine Werke gleichzeitig aber auch immer mehr erklärt werden und sich zunehmend als „Allgemeingut“ durchsetzen, wird die kompositorische Radikalität immer gesetzter, der Stachel immer stumpfer. Und durch die Hintertür kommt die Autorität wieder zum Vorschein – die Aura des John Cage.

Deutlich wird das in dem „Museums-Circle“, den Cage für die Münchner Neue Pinakothek „erfunden“ hat. Seine Idee: Münchner Museen sollten jeweils etwa ein Dutzend Werke für den Circle zur Verfügung stellen. Man gab ihm eine Liste mit vielen Werken aus vielen Münchner Museen, von denen er mit Hilfe einer Zufallsoperation die auszustellenden Objekte und ihre Plazierung auf der Empore der Pinakothek ermittelte.

Dort sind jetzt zum Beispiel der „Kopf einer Prinzessin“ aus Quarzit von etwa 1350 zu sehen (aus der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst), die Handpuppe „Der Tod“ (Puppentheatermuseum) oder eine Armbrust aus dem 17. Jahrhundert (Deutsches Jagd- und Fischereimuseum) – Werke aus unterschiedlichen Epochen und Bereichen, die Cage mit seiner Idee und seinem formalen Verfahren in einen neuen, zufälligen Zusammenhang stellt.

Die Kuratoren in den Museen Münchens und die Organisatoren der Ausstellung waren durch Cage gezwungen, ganz anders als üblich mit „ihrer“ Kunst umzugehen. Sie mußten keine wissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen Aufgaben lösen, sondern lediglich eine einfache Idee, die ihnen allerdings sehr viel Freiheit bot, bewältigen. So war der Entstehungsprozeß der Ausstellung für die Organisatoren „genauso bedeutsam wie das Resultat“.

Für den Betrachter allerdings ist dieses Resultat nur dann interessant, wenn er die Idee versteht. Und dafür muß er sich mit der Kunsttheorie von John Cage auseinandersetzen. Das aber heißt nichts anderes, als hinter dem nichtintentionalen Werk gerade die Intention zu ergründen.