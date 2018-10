Den Aufstieg und Verfall der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei hatte er von Anbeginn miterlebt und lange Zeit auch mitgestaltet. Lasar Moissejewitsch Karaganowitsch, der später einer der brutalsten Handlanger des Stalinismus werden sollte, schloß sich bereits 1911 mit achtzehn Jahren den Bolschewiken an. Damals arbeitete er in einer ukrainischen Schuhfabrik. Über seine Schulbildung ist wenig bekannt; ein enger persönlicher Mitarbeiter Stalins behauptete gar in seinen Memoiren, Karaganowitsch sei Analphabet gewesen. Dennoch startete er nach der Oktoberrevolution eine Blitzkarriere im Partei- und Staatsapparat. Seit 1928 gehörte er als Vollmitglied dem Politbüro der KPdSU an und hatte zeitweise Chancen, an die Spitze zu gelangen.

Karaganowitschs politischer Lebensweg war eng mit dem Schicksal Stalins verwoben, der ihn nach seiner Machtergreifung 1922 zum Kaderchef in die Parteizentrale berief. In seinen Ämtern als Parteichef in der Ukraine und seit 1930 in Moskau machte er sich vor allem einen Namen durch eine an Grausamkeit kaum zu überbietende Politik der Sowjetisierung und Zwangskollektivierung der Bauern. Aus dieser Zeit stammt sein Ruf, ein willenloser Vollstrecker des stalinistischen Terrors zu sein. „An diesem Mann klebt so viel Blut, wie an jenen, die 1946 in Deutschland aufgrund der Nürnberger Prozesse erhängt wurden“, urteilt der Historiker Roy Medwedjew.

Auch vor der eigenen Familie kannte Karaganowitschs Blutgehorsam gegenüber Stalin keine Grenzen. Auf Geheiß des Diktators trieb er seinen Bruder in den Selbstmord. In der Spätphase entfremdeten sich Stalin und sein Charge; Karaganowitsch rückte aus dem Zentrum der Macht und wurde zurück in die Ukraine als Parteichef beordert. Der Abstieg fiel in der Zeit des besonders aggressiven Antisemitismus Stalins und hatte wahrscheinlich auch einen Grund in der jüdischen Abstammung Karaganowitschs.

Den möglichen Wiederaufstieg unter Chruschtschow verbaute er sich selbst, da er geflissentlich versuchte, dessen Entstalinisierungskampagne zu sabotieren. Stalins Erben schickten ihn daraufhin an den Ural, wo er als Direktor eines Kali-Kombinats bis zu seiner Pensionierung wirkte.

Den Lebensabschnitt von 1961 bis zu seinem Tod in der vergangenen Woche verbrachte Karaganowitsch zurückgezogen in Moskau. Chruschtschow nannte ihn einen „Kettenschweinehund und Speichellecker“. Sein Neffe Stuart Kahan zeichnete Karaganowitschs Vita nach. Der treffende Titel dieser Biographie: „Wolf des Kremls – Der Architekt der Angst“. Peter Siebenmorgen