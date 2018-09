Von Bernd Müllender

Die Terrasse, die arme Terrasse.“ Traurig blickt Jaime de Casanova auf Marias legendäre Bar, dahin, wo 45 Jahre lang der Verschlag aus Bambusrohr und Palmwedeln gestanden hatte. Auf der Terrasse am Strand des Valle Gran Rey auf Gomera hatten die Einheimischen immer bei der Siesta gesessen und besonders gern die Touristen, seit sie Anfang der siebziger Jahre die abgelegene Ferienecke entdeckt hatten. Besonders abends, wenn die Sonne am Horizont neben der Nachbarinsel Hierro ins Meer versank, waren bei vino tinto oder café con leche die Momente der Romantik gekommen, und so manches Mal hatte einer seine Gitarre rausgeholt und irgend etwas Melancholisches in die laue Luft geklampft. Aus, vorbei: Am 27. März 1990, kaum hatten die Inselbehörden den P.O.I.-Plan (Programa Operativo Integrado) zur radikalen Modernisierung Gomeras beschlossen und verkündet, kam das Räumkommando der Staatsgewalt, pochte herzlos auf das geschriebene Recht (wonach Marias Strandflecken der Marine gehörte) und beendete das lange geduldete Gewohnheitsrecht mit der Axt. Geblieben sind nur noch einige Klappstühle auf einem Kieshügel.

Jaime de Casanova, der 37jährige Lehrer, geboren in Valle Gran Rey, kämpft seitdem um seine Heimat. Dagegen, daß La Gomera gestylt werden soll, modern und zeitgemäß hergerichtet als Lockmittel für den geldbringenden Strom von Pauschaltouristen. Casanova hat mit Freunden die „Bürgerinitiative zur Verteidigung des Valle Gran Rey“ gegründet. „Wir haben Angst,“ sagt er, „unser schönes romantisches Tal wird bald eine Kopie des fürchterlich zugebauten Playa de las Americas auf Teneriffa sein.“ Wahnsinn sei das doch, schimpft er, „schrecklich und bescheuert“ und sagt auf deutsch noch ein paarmal „Scheiße“ hinterher.

Schon die Anfahrt in das Tal war ein Schock. Wo man sich seit Urlaubergedenken auf einer schmalen Straße, mäßig asphaltiert, ins Hauptdörflein La Calera hinabgeschlängelt hatte, geht es nun für die letzten anderthalb Kilometer plötzlich auf eine breite Piste. Bulldozer schütten Geröll auf kleine Palmen und renitentes Gesträuch; Kräne und Planierraupen tun ihre gnadenlose Arbeit. Knorrige Palmenstämme wurden mit liebreizendem Geranienbunt dekoriert, Fassaden waschmittelweiß schöngepinselt und Wege zu Straßen gemacht, indem man ihre Ränder mit geometrischer Akribie in Parkplätze und Pflanzwerkabschnitte einteilte. Die wilde Ursprünglichkeit geht Stück um Stück dahin. Und das ist erst der Anfang.

Großes ist geplant: eine Strandpromenade (für die Marias Terrasse weichen mußte), immer neue Teergeraden durch die berühmten Bananenplantagen und neue touristische Wohnsilos zu den vieren, die bereits gebaut worden sind. Dazu, als besonderes Mammutprojekt, sind kilometerlange Wellenbrecher vorgesehen. Sie sollen die bisweilen ungestüme Brandung des Atlantiks zähmen und den Strand mit vorgelagerten Dämmen zu einem großen Swimmingpool machen. Die Gelder, insgesamt 168 Millionen Mark für die ganze Insel, kommen aus EG-Fonds für strukturschwache Gebiete und aus Madrid, das protzen will zum 500. Kolumbus-Jubiläum 1992: La Gomera war des Entdeckers letzte Station vor dem Törn in die neue Welt. Küstenschutz, Landwirtschaftsförderung und Umweltsanierung heißen die Titel – alles Etikettenschwindel, empören sich die Kritiker und nennen den präzisen spanischen Oberbegriff: urbanizacion.

Zwanzig Jahre hatte das entlegene „Tal des Großen Königs“ der Neuzeit standgehalten. Mit seiner grandiosen, üppig grünen Schlucht inmitten der engen, mehrere hundert Meter tief abfallenden Felswände, mit den vielen Dattelpalmen und Schilflandschaften, den wilden Mango-, Papaya- und Avocado-Bäumen, den Weiten der Bananenplantagen am breiten Talende, den pittoresken Weilern mit ihren strahlend schönen Häusern, der spröden Freundlichkeit der Einwohner, dem integrativen einfachen Leben der Besucher. Nach der Entdeckung durch Rucksack-Traveller, die – so die Legende – die canyonartige Schlucht nach tagelangen Wanderungen und Eselsritten per Zufall entdeckt hatten, kam in den 80er Jahren die zweite Generation: Studenten, Lehrer, Sozialarbeiter, Künstler und Lebenskünstler, dann eine kleine Bhagwan-Kolonie (die bis heute existiert), später selbsternannte Tschernobyl-Exilanten, ein deutscher Vollwert-Bäcker und Jungakademiker, die hier in aller Abgeschiedenheit ihre Dissertationen verfaßten. Mit ihnen kamen: neue Kneipen, eine Disko, der erste kleine supermercado, später eine Sprachschule und neue Privatunterkünfte nach Bauart des Landes. Veränderungen ja (auch reichlich Peseten für die Geschäftstüchtigen unter den Einheimischen), aber das Idyll blieb weitgehend intakt.

Jetzt, mit den Pauschaltouristen als dritter Generation, haben die ersten Großkonzerne (Leihwagenfirmen, Reiseveranstalter) ihre Dependancen im Valle eröffnet. Es gibt neuerdings einen Grundstücksmakler, immer mehr Speisekarten auf deutsch, sogar schon Souvenir-Shops, ein Schnellboot von Teneriffa (Zeitgewinn: ganze fünfzig Minuten) und unzählige Sonderbusse der Veranstalter. Ein Fährdienst rund um die Insel, bis dato eine Institution, hat mangels Nachfrage gerade dichtgemacht. Dafür macht sich Spekulation breit. Ausländer kaufen Land. Bananen lohnen sich nicht mehr.