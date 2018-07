Zu den bekannten Köpfen der Reformationszeit gehört Martin Bucer zweifellos nicht. Was ihn von Luther, Zwingli und Calvin, der übrigens einige Zeit zu ihm in Straßburg gleichsam in einem Schülerverhältnis gestanden hat, trennt, ist nicht nur das Fehlen einer theologisch zugespitzten Lehrauffassung in seinen Schriften, sondern auch seine ausgeprägte Neigung zu Kompromissen, seine Meisterschaft in vermittelnden Formulierungen sowie seine starke Orientierung an politischen Gegebenheiten, auf die er in theologischen Formeln durchweg Rücksicht zu nehmen bereit war.