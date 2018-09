Die Erfolgsgeschichte eines genossenschaftlichen Konzerns, den es so nur in der Schweiz geben kann

Von Reiner Luyken

Jeden Morgen um Viertel vor acht steuert Ernst Wegmann aus Zürich seinen Verkaufswagen Nummer 17 mit dem großen, orangefarbenen M auf der Seite in die Appenzellerstraße hoch oben über dem Limmattal. Von hier hat man einen Blick weit über die Stadt bis zum Zürichsee. An der Ecke, "Im Wingert", warten zehn oder zwölf Frauen, handtaschenbewehrt, Einkaufswägelchen neben sich, Kinder an der Hand. Wegmann parkt seinen mobilen Tante-Emma-Laden am Randstein, stellt den Motor ab und steigt aus.

"Grüezi." – "Guete Morge’."

Er geht nach hinten, zieht ein ausklappbares Gestell aus dem Chassis seines Lkws und baut darauf Steigen voll Obst und Gemüse auf: Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen. Auch eine Kiste mit frischen Butterzöpfen und Dessert-Preußen zum Superangebot, 360 Gramm für 2.50 Franken. Die Kirschen kosten 4.20 Franken das Körbchen, die Erdbeeren 3.60. Es sind die gleichen Preise, wie sie in jedem Migros-Laden der Schweiz an diesem Morgen ausgeschrieben sind. Das M an Wegmanns Auto steht für Migros. Die Ladenkette gehört zur Eidgenossenschaft wie Milchschokolade und Bankgeheimnis, wie Löcherkäse und Rütlischwur: Sie ist ein volkseigener Betrieb. Vor fünfzig Jahren, im Kriegsjahr 1941, schenkte der legendäre Gottlieb Duttweiler die Migros AG seinen Landsleuten. Bis heute kann sich jeder Schweizer – eine Person pro Haushalt – für zehn Franken einen Anteilschein besorgen. 1 520 490 Eidgenossen, jede zweite Schweizer Familie, war am Jahresende 1990 als Mitglied des Migros-Genossenschaftsbundes registriert. Die zehn Franken sind eine Formalität. Man braucht sie nicht einmal zu bezahlen und bekommt obendrein ein Gutscheinheft für Sonderverkäufe der Migros, Buchgeschenke und das Freiabo für die Migros-eigene Wochenzeitung. Es klingt wie ein Märchen aus dem Schlaraffenland.

Die Frauen stellen sich hinten am Verkaufswagen an und schieben sich zwischen Wirsing und Gruyère, zwischen Kalbsbrät und tiefgekühltem Trutenspießli, zwischen Milch im Schlauchbeutel, Windeln, Waschpulver und abgepacktem Kaninchenheu nach vorne, wo Kassiererin Klara Meier die Ladenkasse traktiert. Sechshundert verschiedene Artikel liegen in den Regalen des Gefährts. Eine dreiviertel Stunde bleibt der Wagen hier stehen, dann geht es weiter in die Wunderlistraße oder an den Rebbergsteig. Ernst Wegmann packt am Kassentisch die Einkäufe in Taschen und hilft der Kundschaft aus der Tür. "Wiederluege, merci", sagt er. "Net tschuchte!" (Fußball spielen), ruft er dem Jungen nach, der eine Wassermelone zum Nachhausetragen aufgeladen bekommt. Ein Schweizer Idyll.

Aber das Schweizervolk murrt. Es geht der Migros wie dem ganzen Land, das nach außen hin so hübsch und unbeirrt wie seit sieben Jahrhunderten seiner traditionellen Wege zu gehen scheint, doch unter der Oberfläche tief verunsichert ist. Die Migros steht wie ein Symbol für die Seelenverfassung der Eidgenossenschaft.