Von Klaus Modick

Grauenhaft, abscheulich, scheußlich, entsetzlich, gräßlich, erbärmlich – es gibt in Joseph von Westphalens Roman „Im Diplomatischen Dienst“ kaum eine Seite, auf der nicht zumindest eins dieser Adjektive vorkommt. Ist das Vokabular, mit dem Westphalen die Weltverachtung seines Helden zu Wort kommen läßt, auch beschränkt, so hat es doch Methode. Denn das Weltbild dieses Mannes, der sich selbst als „Verhöhnungskünstler“ versteht, fußt auf einigen schlichten, gleichwohl weitreichenden Maximen, deren erste lautet: „Das durfte man nie vergessen, daß alles letztlich Scheiße ist.“

Berichtet wird in diesem Buch von der merkwürdigen Karriere des Harry von Duckwitz, der Mitte der siebziger Jahre seinen Beruf als „linker“ Rechtsanwalt aufgibt und in den diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes eintritt. Die Motive für diesen Wechsel beruhen freilich nicht auf einer staatstragenden Gesinnung des Helden, sondern eher auf ihrem Gegenteil: „Der Auswärtige sei eine prima Symbolfigur, sozusagen die weniger pathetische Variante des abgedroschenen Außenseiters“, und der diplomatische Dienst erscheint Duckwitz als eine Tätigkeit, „von der er profitieren konnte und die er doch mit gutem Gewissen nicht ernst nehmen mußte“. Als schnoddriger, vorlauter, taktloser Provokateur, der sich grundsätzlich gegen alles wendet, was irgend konsensfähig zu sein scheint, dreht Duckwitz nun einige teils amüsante, teils langatmige Warteschleifen durch diplomatische Dienststellen des In- und Auslands, bis er schließlich nach fünfzehn Jahren sein Ziel erreicht und vorzeitig in den Ruhestand versetzt wird, finanziell ausreichend versorgt.

„Lieber trivial als radikal, am besten aber banal“ – das ist eine weitere Lebensmaxime Duckwitz’, aber er muß die Erfahrung machen, daß der Haß aufs stumpfsinnige Getriebe der Welt genauso banal wie das Getriebe selbst ist. Der Provokateur braucht Publikum, Empörung ist sein Beifall. In den „besseren Kreisen“ der Diplomatie ist diese Art Beifall billig zu bekommen, aber auch, sehr zum Leidwesen des Provokateurs, der zustimmende Beifall der Angepaßten, die den „Auswärtigen“ beklatschen, weil er ausspricht, was man selbst sich nicht auszusprechen traut. Die Einsicht in diesen Mechanismus untergräbt sukzessive den wilden Widerspruchsgeist Duckwitz’, und sie dürfte auch für seinen Erfinder und sein Alter ego Joseph von Westphalen problematisch sein. Denn die Ansichten des Harry von Duckwitz unterscheiden sich in nichts von denen, die Joseph von Westphalen in seinen polemischen Glossen vertreten hat und vertritt.

Stinknormal!

Wie aber baut Westphalen nun mit der Methode und der Haltung seiner bekannten „Entrüstungen“, pauschale Weltverachtung und pointiert witziges Mißvergnügtsein eines notorischen Nörglers, ein dickes Buch, das der Leser nicht nach den ersten drei Kapiteln aus der Hand legt, weil alles Wesentliche bereits gesagt beziehungsweise beschimpft worden ist? Er schreibt einen durchaus phantasievollen Liebesroman. Das einzige nämlich, was Duckwitz auf dieser Welt nicht widerlich oder entsetzlich findet, sind schöne, erotische Frauen und allerlei anregende Konstellationen, die ein sexuell rüstiger Mittvierziger noch bewältigen kann. Die Befriedung seines hektischen Hasses auf die Welt erfährt Duckwitz ausschließlich in der Befriedigung zwischen den Schenkeln seiner diversen Frauen, Freundinnen und Geliebten.

Also ein Liebesroman? Überhaupt ein Roman? In welcher Sprache äußert Westphalen seine Abneigung gegen alles Modische, vor allem auch gegen modische Begriffsbildungen und Sprachalbernheiten? Duckwitz hat einen Bruder, der Dichter ist und als solcher den Watschenmann für Duckwitz’ Abneigung gegen tradierte Vorstellungen von Dichtung hergeben muß: „Weil kein Schwein mehr einer normalen Sprache traute, weil die Dichter nicht wagten, ihre Beobachtungen in einer stinknormalen Sprache festzuhalten, waren all diese neuen Bücher ungenießbar. Und wenn mal einer normal schrieb, dann konnte er nicht beobachten.“ Westphalen beobachtet genau, und er schreibt weitgehend „normal“, gelegentlich, seiner zweiten Maxime gerecht werdend, auch banal.