Historiker können Bilder durch viele Brillen betrachten. Am naheliegendsten ist es wohl, Alltags- und Sittengeschichte aus längst getrockneten Farben zu filtern. Doch kann man auch nach der Rubbelspaßmanier unserer Tage daran gehen, am dicken Firnis der Bilder so lange zu reiben, bis die politischen Botschaften der Kunstwerke wieder zutage kommen.

Was aber findet ein Demograph und Sozialhistoriker in und an Bildern? Zum Beispiel könnte er die Runzeln in den Gesichtern armer Leute und damit menschliche Jahresringe zählen. Arthur E. Imhof indes entdeckt ungewöhnlichere Zusammenhänge in diesem höchst ungewöhnlichen, uneinheitlichen Buch. Auf eine kurze Formel gebracht, die sich dem verblüfften Leser erst nach und nach enthüllt: Die Menschen werden heutzutage älter denn je (wie alt, darüber legt uns der Autor, gerade im Vergleich zum 18. Jahrhundert, aussagekräftige Zahlen vor). Alter aber heißt viele tausend Lebensstunden, die es mit Lebensinhalt zu füllen gilt, zum Beispiel damit, Bilder zu betrachten und auf diese Weise Bildung zu erwerben. Dazu versteht sich das Buch als Anleitung.

Man braucht mit den Prämissen nicht einverstanden sein, um sich in den eigentlichen Bildbetrachtungskapiteln mit Gewinn den Augen des Autors zu überlassen. Er geht in weit ausholenden und oft brillanten Exkursen von der runzeligen Apfelhaut zur Hygiene über, entdeckt das Fremde im scheinbar Vertrauten – und kehrt dann doch, leider, allzuoft zu seinem Lieblings- und Leitmotiv zurück: Zwischen den funkelnden Libellenflügeln des untersuchten Bildes aus dem 17. Jahrhundert blinkt obsessiv der Lebensplan.

Wäre Imhof doch ein klein wenig mehr den Absichten gefolgt, die er den Malern der Früchtestilleben des 17. und 20. Jahrhunderts unterstellt, nämlich, unbekümmert von allzuviel Tiefsinn, ohne viel Hin- und Herüberlegen so zu malen, wie sie sie eben malten! Ganz abgesehen davon, daß man gegen dieses Urteil Verwahrung einlegen und entschieden für die gute alte vanitas, für die Blumen und Insekten als Vergänglichkeitssymbol, plädieren möchte, die der Autor nach sorgfältiger Abwägung des Pro und Contra ins zweite Bild-Glied verweist: Die runzelig-schorfigen, von Würmern durchbissenen Apfelschalen des Dreißigjährigen Krieges spiegeln gewiß nicht vorrangig die traurige Obstanbau-Wirklichkeit einer hygienisch rückständigen Zeit, sondern mahnen an Tod und Sterben.

Für den Leser ergeben sich bei der Lektüre des an sich grandios komponierten Stilleben-Vergleichskapitels merkwürdig schillernde Effekte. Bei seinen geist- und datenreichen Ausflügen von der Apfel-Orangenhaut in die epidemologische Wirklichkeit einer von Hunger und Krankheit bedrohten Zeit entwirft der Autor, mit Statistiken souverän operierend, ein einerseits klinisch nüchternes, durch Rückgriffe auf den bewegenden Einzelfall aber auch wiederum emotional anrührendes Szenarium und erzeugt damit genau die melancholische Stimmung, die er den Bildern zu gutem Teil abspricht.

Und wiederum folgt man ihm mit größtem Vergnügen durch den nächsten Abschnitt, in dem zwei durch nahezu drei Jahrhunderte getrennte Brot-Fisch-Teller einer nicht weniger gründlichgrüblerischen Materialprüfung unterzogen werden. Denn hier wird – genauso wie im nächsten Kapitel, das Entlausungs- und Stillbilder des 16. und 17. Jahrhunderts mit der Retortensprache von Medikamenten-Werbezetteln konfrontiert – das pädagogische Versprechen, sehen zu lehren, wirklich vorbildlich eingelöst.

Doch leider bleibt es nicht bei solch unaufdringlicher visueller Anleitung. Was macht es für Sinn, nach der Lektion, die das Sehen von schönem gemaltem Schein lehrt, die Abkehr von falschem Flitterglanz zu predigen? Deshalb die Gebrauchsanweisung an sehbegierige Leser: die Lektüre im wesentlichen auf die Kapitel drei bis sechs beschränken. Volker Reinhardt