In Rumänien ... läuft die Wahrheit mit zerbrochenem Schädel herum, doch die Schriftsteller eignen sich nicht zum messerscharfen Umgang mit der Realität, weil man sie zu Schönheitschirurgen der Macht bestellt hat." Diese Sätze Mircea Dinescus, im März 1989 in der Pariser Zeitung Libération veröffentlicht, kosteten ihren Verfasser fast den Kopf. Dinescu, 1950 in Slobozia geboren, mit 21 Jahren schon wie ein Star der rumänischen Literaturszene gefeiert, hatte bis 1989 neun Lyrikbände veröffentlicht, wurde dann in der Endphase der Ceauşescu-Diktatur als Dissident verfolgt, unter Arrest gestellt und seine damals unveröffentlichte Gedichtsammlung "Moarta citeste ziarul" von der Zensur verboten.

Doch dann geschah, als der alte Herrscher noch lebte, am 22. Dezember 1989 das politisch-theatralische Wunder: Bevor der Aufstand auf den Straßen tatsächlich die Oberhand gewonnen hatte, verkündete Mircea Dinescu im Budapester Fernsehsender, um den die schwersten Kämpfe tobten, daß die rumänische Revolution gesiegt habe.

Das erste Wort der Freiheit sprach zu einem Volk, das bis zu diesem Augenblick von der Existenz der Freiheit und der Existenz des Sendboten kaum mehr gewußt hatte, der damals 39jährige Dichter. Am selben Morgen erst war Dinescu nach monatelangem Hausarrest befreit worden; noch neun Tage zuvor hatte der Lyriker – eines der größten poetischen Talente der zeitgenössischen europäischen Literatur – in einem mit Hilfe ausländischer Diplomaten aus dem Land geschmuggelten Protest-Essay gegen Ceauşescus Tyrannei einmal mehr sein Leben riskiert.

Heute ist Mircea Dinescu der Präsident des Rumänischen Schriftstellerverbandes, mit Amtssitz in einem düster marmorierten, goldprunkenden Bukarester Palais der Gründerzeit, das sich noch Elena Ceauşescu für nie gegebene Empfänge hatte herrichten lassen. Obwohl international hoch angesehen und mit mehreren Literaturpreisen bedacht, gilt Dinescu im eigenen Land nicht mehr allen als Volksheld und Dichterkönig. Gegen Dinescu wird insgeheim gedroht und öffentlich gehetzt, bei Bukarester Beobachtern gilt der Autor als der – nach Salman Rushdie – noch immer meistgefährdete Schriftsteller Europas.

Viele der schönsten Gedichte Mircea Dinescus hat der rumäniendeutsche Lyriker Werner Söllner kongenial übersetzt. Sie sind in den Sammelbänden "Exil im Pfefferkorn" (Edition Suhrkamp, Frankfurt 1989) und "Ein Maulkorb für Gras" (Ammann Verlag, Zürich 1990) zu lesen. Peter von Becker