Von Peter Pelinka

WIEN. – Mit ihrer Zustimmung zum EG-Beitritt Österreichs hat die Brüsseler Kommission eine seit langem währende Ungewißheit beendet. Die Verhandlungen sollen zwar erst 1993 beginnen, alles spricht aber dafür, daß zwei oder drei Jahre später Österreich als 13. Land in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen wird. Ob allein oder im Verbund mit Schweden und/oder Malta, bleibt für Wien letztlich egal.

Das Avis der Kommission nennt neben einem besonderen Lob für Österreichs Wirtschaftslage und dem Know-how, das die Alpenrepublik in Sachen Osteuropa einzubringen hätte, mehrere Hürden, die vor einem Beitritt genommen werden müssen. Die höchste ist sicherlich die Neutralität und mit ihr ein Stück österreichischer Identität. War die Neutralität, 1955 zur „immerwährenden“ erklärt, anfangs unausgesprochenes Zugeständnis an die Sowjets zur Erlangung des Staatsvertrags und damit der Unabhängigkeit, so ist sie inzwischen zum Pfeiler des österreichischen Selbstverständnisses geworden. Nach den Mühen der Nachkriegszeit entwickelte sich jener „österreichische Weg“, der den Bürgern Selbst- und Nationalbewußtsein bescherte. Das ist ein wesentlicher Prozeß in einem Staat, der als Nachlaßverwalter der Habsburger-Monarchie 1934 im Innern und 1938 auch nach außen an seiner ungeklärten Identität zerbrach. Eines Staates zudem, der bis heute „national“ als „deutschnational“ und „deutschnational“ als weit rechts draußen in der politischen Geographie definiert.

Österreich verstand sich insbesondere in den siebziger Jahren als eine (wenigstens europäische) Brücke zwischen Ost und West, als ein kleiner, aber feiner Entspannungsfaktor. Nicht nur, aber auch wegen seiner Neutralität, die stets mehr militärisch als von ihren Werten her interpretiert wurde. Jüngste Umfragen zeigen, daß die Neutralität weiterhin stärker im Herzen der Österreicher verankert ist als ein von allen großen Parteien und Institutionen erwünschter EG-Beitritt.

Nur: Diesem Neutralitätsgefühl wird von der Wirklichkeit der Boden entzogen. Es gibt zumindest sicherheitspolitisch keinen West-Ost-Konflikt mehr. Es gibt indes einen verschärften Nord-Süd-Konflikt, in dem Europa, sicher aber kein alleinstehendes Österreich einen wesentlichen Part zu erfüllen hätte. Und es gibt eine völlig unentschiedene Debatte der EG über ihre zukünftige sicherheitspolitische und damit auch militärische Komponente, in die Österreich nicht entscheidend, aber mitwirkend eingreifen könnte. Spätestens wenn EG-Blauhelme in Jugoslawien stationiert werden sollten, wird den in Zypern und Nahost blauhelmerprobten Österreichern wohl klarwerden, daß die EG mehr ist, zumindest mehr sein will als eine Wirtschaftsgemeinschaft.

Fiele eine vermutlich 1995 abzuhaltende Volksabstimmung positiv für einen EG-Beitritt aus? Die breite Zustimmung zur eigenen Neutralität hatte immer auch einen zweiten, weniger attraktiven Beigeschmack: das provinzielle „Was geht uns das an?“-Gefühl, das allemal und überall entscheiden kann. Die Angst vor dem stärkeren Hineingezogenwerden in internationale Konflikte, die Verunsicherung über ein fundamental geändertes Umfeld des Landes, die Sorge um liebgewonnene Privilegien einzelner Gruppen – sie bestimmen bei Umfragen in Österreich fast fünfzig Prozent der Wähler. Was passiert, wenn sie von allzu simplen EG-Propagandisten zuwenig berücksichtigt werden, hat Wien bereits demonstriert bekommen: Im Mai stimmte eine klare Mehrheit gegen ein ähnlich gewichtiges Bündnis von Großparteien und anderen mächtigen Institutionen wider die Abhaltung einer Weltausstellung 1995.

Dennoch: In Wien liegen nicht die größten Stolpersteine für Österreich als EG-Mitglied Nummer 13. Zu offensichtlich ist die Abhängigkeit der exportorientierten Wirtschaft vom EG-Raum, zu positiv wird auch von ehemals Europa-skeptischen Intellektuellen der Westwind bewertet, der die Haider-geschwängerte, bisweilen miefige Luft Österreichs durchlüften könnte. Auch das frühere Schreckgespenst der durch einen Beitritt verewigten deutschen Dominanz zählt kaum noch: Österreichs jetzige starke und einseitige Wirtschaftsorientierung am Nachbarland würde eher gelockert, auch der ohnehin längst vollzogene „Anschluß“ am Medien- und Kultursektor. Und die eher vorsichtige Stimmung in Deutschland während des Golf- und des Jugoslawienkonfliktes erfreut insbesondere den in diesen Fragen sensiblen Teil der Österreicher, die aus guten historischen Gründen vor jeglicher Einmischung in militärische Konflikte warnen. Hinzu kommt, daß die – sagen wir nicht Liebe, sondern wohlwollende Sympathie durchaus auf Gegenseitigkeit beruht: 81 Prozent der Deutschen befürworten einen EG-Beitritt Österreichs, obwohl 47 Prozent immerhin so informiert sind, daß sie von „Imagedefiziten durch die Politiker Waldheim und Haider“ sprechen.