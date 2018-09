Unser Planet dreht sich immer langsamer, und der Mond entfernt sich. Glücklicherweise handelt es sich dabei um minimale Veränderungen: Die Länge des irdischen Tages wächst um sage und schreibe 1,4 Millisekunden pro Jahrhundert, und Luna rückt alljährlich 3,7 Zentimeter von uns ab. Dennoch interessieren sich Geophysiker sehr für diese Prozesse, ja sie analysieren die Rotationsänderungen unseres Raumschiffes in erstaunlichem Detail und gewinnen dabei Einblicke zum Beispiel in Klimaphänomene oder Abläufe im Erdinneren (Science, Bd. 253/91, S. 629). So läßt sich zeigen, daß der steten, winzigen Verkürzung der Tageslänge größere Kurzzeitschwankungen überlagert sind, die bis zu fünf Millisekunden betragen können.

Die Kreiselbewegungen der Erde werden über Gezeitenkräfte beeinflußt, die Ebbe und Flut, aber auch Hebungen und Senkungen der Erdkruste hervorrufen. Damit gehen Reibungsverluste einher, die allmählich den Drall der Erde bremsen. Wesentlich stärkere Drehmomente (bis zu 50fach) wirken aus dem Erdinneren. Dynamische Prozesse führen zu Verlagerungen großer Mengen flüssigen Metalls. Daraus resultieren Schwankungen der Tageslänge, typischerweise im Zeitrahmen von Jahrzehnten.

Die raschesten Änderungen der Tagesdauer gehen auf das Konto der atmosphärischen Zirkulation. Die Dynamik der globalen Lufthülle, die von saisonalen und mehrjährigen Schwankungen wie dem El-Nino-Phänomen geprägt ist, wirkt einerseits direkt über die Kontinente bremsend oder beschleunigend, andererseits beeinflußt sie auch die großen Meeresströmungen. Diese haben ihrerseits wieder Rückwirkungen auf die Atmosphäre.

Berücksichtigt man die Gezeiten, die Zirkulationen im Erdinneren, in der Lufthülle und den Ozeanen, dann lassen sich die scheinbar erratischen Schwankungen der Tageslänge, die bis 1860 rekonstruiert wurden, recht gut deuten. Die Geophysiker hoffen, aus ihren extrem präzisen Rotationsdaten, die sie von Satelliten- und Mondmessungen ableiten, künftig mehr über die metallischen Ströme im Erdinneren zu erfahren. HST