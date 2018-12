Für Erich Honecker, der so vielen Menschen ihre Heimat verleidet hat, könnte nun selbst die letzte Zuflucht verlorengehen. Für die einstige Besatzungsmacht in Moskau, deren Satrap er war, ist er – nach dem Putsch und Sturz der alten Kameraden – zu einem eher lästigen Erinnerungsposten geworden. Die Sowjetunion wird ihn nicht einmal ausliefern müssen; sie braucht ihn nur abzuschieben wie einen Scheinasylanten. Denn in seinem inzwischen untergegangenen Staat wurde er niemals politisch verfolgt. Und er wird es auch jetzt nicht, im Gegenteil: Honecker hat Mitbürger politisch verfolgen lassen und die Tötung Unschuldiger befohlen. Nur dafür und in einem rechtsstaatlichen Verfahren soll er zur Verantwortung gezogen werden.

Bei dieser Sachlage ist es schwer zu verstehen, weshalb nicht nur Altstalinisten, sondern auch liberale westliche Kommentatoren mit Häme über Politiker der Bundesrepublik herziehen, weil „sie Honecker partout aus der Sowjetunion rücküberführen wollen“. Ihm droht doch kein Strafverfahren wegen Republikflucht, sondern ein Prozeß wegen Totschlags.

Diese Vergangenheit holt ihn und uns jetzt wieder ein – schneller, als alle es dachten. H. Sch.