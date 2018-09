Inhalt Seite 1 — Herbsttouren auf Schusters Rappen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Herbst ist Wanderzeit. Verschiedene Veranstalter im In- und Ausland bieten Wanderpakete an.

In Baiersbronn im Schwarzwald werden in der Zeit vom 22. September bis zum 19. Oktober Wanderwochen offeriert. Das Pauschalangebot der Kurverwaltung (Freudenstädter Straße 36, 7292 Baiersbronn, Tel.: 07442/25 70) kostet 250 Mark und umfaßt neben sechs Übernachtungen mit Frühstück Führungen an den einzelnen Wandertagen, Bus- beziehungsweise Bahnfahrten und einen Abschlußabend mit Schwarzwaldvesper und Urkunde.

Geführte Wanderungen durch die herbstliche Mosellandschaft, landestypische Gerichte und Wein gehören zum Programm der Enkircher Wanderwochen, die vom 29. September bis 4. Oktober, vom 13. bis 18. Oktober und vom 20. bis 25. Oktober stattfinden. Inklusive Übernachtungen, Weinproben und Schiffahrten zahlt man je nach Zimmerkategorie zwischen 244 und 464 Mark. Information und Buchung: Verkehrsbüro Enkirch, Brunnenplatz 2, 5585 Enkirch/Mosel, Tel.: 06541/92 65.

In Inzell werden vom 29. September bis 3. November Herbstwanderungen angeboten. Für eine Woche in den Bergen sind je nach Quartierklasse 165 bis 375 Mark zu veranschlagen. Beglichen sind damit auch die Wanderkarte, der einführende Vortrag, das Baden im Badepark und die Teilnahme an drei geführten Touren. Auskünfte: Verkehrsbüro Inzell, Haus des Gastes, 8221 Inzell, Tel.: 08665/862.

Ohne sich um das Gepäck zu kümmern, kann man im Rahmen eines ganzjährig geltenden Pauschalarrangements eine Drei-Tage-Tour rund um Isny im Allgäu unternehmen. Fünf bis sechs Stunden ist man täglich unterwegs. Je nach Zimmerkategorie reichen die Preise für das Wanderpaket von 170 bis 381 Mark. Reservierungen und Auskunft: Kurverwaltung Isny, Untere Grabenstraße 18, 7972 Isny, Tel.: 07562/701 10.

In Lofer/Österreich findet vom 30. September bis 7. Oktober das „Herbstwandern über Almen und Gipfel“ statt. Mit einem Führer geht es jeden Tag zu einem anderen Ziel. Höhepunkt ist die Saalachtaler Sternwanderung mit großem Herbstfest. Sieben Übernachtungen mit Frühstück und Wanderprogramm werden bereits von 169 Mark an angeboten. Information und Buchung: Fremdenverkehrsverband Lofer, A-5090 Lofer, Tel.: 0043-6588/32 10.

Auch die Kufsteiner haben für ihre Gäste ein besonderes Wanderpaket parat, das vom 6. bis 12. Oktober gilt. In dem Pauschalangebot im Preis von 500 Mark sind sechs Übernachtungen mit Halbpension, ein Altstadtrundgang und geführte Wanderungen enthalten. Buchungen nimmt der Tourismusverband Kufstein (Münchner Straße 2, A-6330 Kufstein, Tel.: 0043-5372/22 07) entgegen.