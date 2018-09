Von Christoph Bertram

Soldaten sind sich alle gleich, sang Wolf Biermann. Aber man sollte sich von der Gleichmacherei der Uniform nicht verwirren lassen. Die einen legen den Waffenrock als bloße Berufskleidung an wie der Klempner den Blaumann. Andere werden erst durch die Uniform zu etwas. Und schließlich jene, deren Persönlichkeit umgekehrt der Uniform Ansehen verleiht. Wolf Graf Baudissin, der "Vater" der inneren Führung, gehörte dazu. Auch für Klaus Naumann, vom 1. Oktober an als neuer Generalinspekteur der Bundeswehr der ranghöchste deutsche Soldat, trifft dies zu.

Naumann ist eher klein von Statur, er spricht ruhig und knapp, die Augen hinter der randlosen Brille blicken wach und freundlich zugleich. "Ich glaube, der könnte gar nicht brüllen", meint ein Bundeswehr-Kamerad. Aber hinter den unmartialischen Umgangsformen wird das Engagement für einen Beruf spürbar, der auch den Einsatz des Lebens einschließen kann. Naumann sagt es so: "Ich habe ein inneres Koordinatensystem. Ich bin gewissermaßen ein Gewissenstäter."

Geschichte und Archäologie hatte er ursprünglich studieren wollen. Aber dann erlebte der Oberschüler – Naumann wurde im Mai 1939 in München geboren –, wie 1956 der ungarische Volksaufstand von russischen Panzern blutig niedergewalzt wurde. Sein Klassenlehrer, selbst Offizier im Krieg, riet ihm vom Soldatenberuf ab: "Dafür bist du nicht dumm genug!" Aber Naumann hatte sich entschieden. 1958 wurde er Soldat der noch jungen, umstrittenen Bundeswehr.

Es war für ihn nicht nur eine berufliche, es war eine sittliche Entscheidung – und ist es geblieben, auch wenn er dies nicht auf den Schulterstücken zur Schau stellt. Er gilt als konservativ, ist aber wohl eher ein altmodischer Mann, keiner dieser glatten Karrieristen, die auch die Bundeswehr kennt: ein loyaler, aber gewiß nicht immer bequemer Untergebener.

Als vor einem Jahr aus Bundesrepublik und DDR ein Staat und aus Bundeswehr und Nationaler Volksarmee eine Armee wurde, da gewöhnte er sich nur schwer an die Aufnahme ehemaliger SED-Offiziere in "seine" freiheitliche demokratische Bundeswehr. Er hätte, wenn ihn nicht kühle Intelligenz und gelassener Humor davor bewahrten, das Zeug zum Fanatiker. Das Zeug, sich in einer Aufgabe zu verzehren, hat er allemal. Jetzt bietet sich ihm die Gelegenheit dazu.

Denn Klaus Naumann wird Deutschlands ranghöchster Soldat zu einer Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es in den drei Jahrzehnten seit seiner Offiziersvereidigung war. Die bedrohliche Sowjetmacht, deretwegen Naumann einst Soldat wurde, hat sich nicht nur aus der Mitte Europas zurückgezogen, sie ist darüber hinaus in Auflösung begriffen. Die Schutzmacht Amerika packt in Europa die Koffer. Die Bundeswehr hat ihren Feind verloren und ihre neue Aufgabe noch nicht gefunden. Zugleich muß sie – wegen der Wiedervereinigung und der demographischen Entwicklung – drastisch schrumpfen. Politiker und Bürger rufen mit verständlicher Ungeduld nach der "Friedensdividende". Von den Rahmenbedingungen, die das militärische Leben des neuen Generalinspekteurs bisher bestimmten, ist nicht mehr viel übriggeblieben.