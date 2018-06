Unter sehr leichter Abschwächung haben sich die deutschen Aktienkurse auch in den letzten Tagen wieder seitwärts bewegt. Das ist auch nicht überraschend, denn immer mehr Banken kommen in ihrer Beurteilung über die Lage am deutschen Aktienmarkt zu dem Schluß, daß kurzfristig allenfalls mit einer vorübergehenden Erholung zu rechnen ist, die ein Plus des Deutschen Aktienindex (DAX) von fünf Prozent schwerlich überschreiten wird.