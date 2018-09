Allmählich frage ich mich", sagte Elke kürzlich auf einer der obligaten sonntagabendlichen Zusammenkünfte, "warum ich hier überhaupt noch wohne. Was läuft denn hier noch an Gemeinsamkeit! So ein Leben wie jetzt kann ich überall woanders haben Elke, 54jährige Lehrerin, Mutter von vier Töchtern, ist erst seit einigen Monaten bei uns. Ihre Idealvorstellung von Wohngemeinschaft ist noch unbeschädigt, ihr Schwung noch nicht durch Gewöhnung gebremst. Ihr Vorwurf geht uns unter die Haut. Dennoch müssen wir nicht befürchten, daß sie uns so bald abhanden kommen könnte. Wir mögen sie, und sie mag uns. Zwischen ihr und Gisela, der 29jährigen Architektin, hat sich sogar schon eine handfeste Freundschaft entwickelt. Was Elke bemängelt, hat schon vorher bei uns zu kritischen Äußerungen geführt. Aber bewirkt haben sie nichts. Im Gegenteil. Das gemeinsame Wirtschaften, das sich jahrelang gut bewährt hatte, die gemeinsamen, mit vielerlei Gespräch angereicherten Mahlzeiten und die geselligen Unternehmungen — dies alles ist zerbröselt in Töpfchen Wirtschaft, jeder für sich, in EinsiedlerBrotzeiten und Klein Geselligkeit.

Und ich muß bekennen, auch ich selbst habe nachgelassen. Jahrelang habe ich ziemlich regelmäßig am Donnerstagabend ein im Alleingang zubereitetes Mahl für alle — Bratfisch mit Beilagen und Getränk — auf dem großen Tisch im Gemeinschaftsraum aufgetragen. Vor allem, weil diese Tafelrunden mir und den ändern Spaß gemacht haben, aber auch in der stillen Hoffnung, mein Beispiel werde Nachahmer finden. Fehlanzeige. Allerdings habe ich auch nicht gesagt: Leute, nun macht auch ihr mal so was! In diesem Fall schien mir Zurückhaltung angebracht. Die Jungen hätten es mir, dem altergrauten Vater von vier Kindern, als autoritär auslegen können. Feinhörige Elternhaus Geschädigte sind da schnell beim Wort. Schon lange bevorzuge ich deshalb Formulierungen wie: "Ich würde mich freuen, wenn dieser oder jener Mißstand beseitigt würde. Oder: "Mein Vorschlag wäre Ein Konjunktiv wird immer gern gehört.

Allgemein jedoch gilt als Grundsatz: Offenheit! Sie ist eines der Leitmotive unseres Vereins "Wohngemeinschaft Jung und Alt", und bei jedem Interview, bei jedem öffentlichen Auftritt empfehlen wir all denen, die ebenfalls gemeinschaftliches Wohnen im Sinn haben, im Umgang miteinander Kritik und Wünsche freimütig zu äußern.

Elke also hat die Spielregel befolgt und deutlich gesagt, was ihr mißfällt. Mit Erfolg. Noch am selben Abend haben wir beschlossen, daß wir nun wieder einen Abend in der Woche gemeinsam essen wollen. Kochen sollen reihum jeweils zwei von uns, und die dürfen dann auch Gaste zum Essen einladen, Familie, Freunde, ehemalige Mitbewohner oder auch mal unsere Hausärztin. Im übrigen begegnen wir uns eher zufällig als verabredet, im Gemeinschaftsraum, der ohne Fernsehgerät auskommt, im Garten zum Sonnenbaden oder in den Zimmern zum Musikhören. Wir respektieren die Privatbereiche, indem wir anklopfen, bevor wir ein anderes Zimmer betreten. Das hat sich ohne lange Diskussion fast von selbst ergeben. Wer im Schlaf oder beim Meditieren auch durch Klopfen nicht gestört werden will, hängt ein entsprechendes Schild an die Tür. Auch gilt bei uns der Brauch, die Straßenschuhe an der Tür abzustellen. Da sich auch die Gäste daran halten, läßt sich selbst bei der dämmrigen Flurlampe mühelos erkennen, um welches Zimmer, nach dem Geschlecht der Gastschuhe zu urteilen, ein besonders behutsamer Bogen zu machen ist.

Viel gemeinsame Zeit bleibt uns, fünf Frauen und drei Männern im Alter zwischen 29 und 71 Jahren, schon aus beruflichen Gründen nicht, Die meisten von uns kommen erst gegen Abend von der Arbeit nach Hause. Vorbei sind die Jahre, wo unsere Jüngeren noch studierten und die Freiheit genossen, von morgens bis über Mittag hinaus zu frühstücken und zu klönen. Lilo, wie ich 71 fahre alt, bedauert, daß das vorbei ist. Sie hat sich immer gern anregen lassen, Vorlesungen zu besuchen und ins Kino mitzugehen.

Zu unsern Nachbarn im Haus hätten wir gern etwas mehr Kontakt. Aber nach einigen Versuchen haben wir es aufgegeben. Wir sind umgeben von Kleinstfamilien und Einzelgängern verschiedenen Alters, darunter viele Witwen, die in für sie allein viel zu großen Wohnungen leben. Wenn wir diese Nachbarn dazu bewegen könnten, sich miteinander bekannt zu machen und dann je nach Sympathie zu zweit oder zu dritt in einigen dieser Wohnungen zusammenzuziehen, womöglich bekäme es ihnen ganz gut.

In unserer WG fehlen Kinder. Die dem Vereinsnamen optimal entsprechende Jung und AltMischung von null bis unendlich werden wir aber dennoch bald haben. Wenn das "Haus für Jung und Alt", das erste und bisher einzige dieser Art in Deutschland, im kommenden Jahr fertig ist, werden sechzehn Personen dort einziehen: zwei junge Familien, eine Wohngruppe, Alleinstehende und Alleinerziehende. Von den fünf Kindern sind zwei erst vor wenigen Wochen geboren.