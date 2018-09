Im Todesjahr des generalisimo, 1975, betrat in Barcelona ein unbekannter junger Autor die literarische Bühne: Eduardo Mendoza. Sein Debütroman "Die Wahrheit über den Fall Savolta" brachte ihm den Premio de la Critica ein — und der neuen spanischen Erzählliteratur einen international salonfähigen Vertreter. Seit Erscheinen seines großen Barcelona Romans "Die Stadt der Wunder" und der irrwitzigen Krimi Groteske "Das Geheimnis der verhexten Krypta" hat sich Mendoza auch hierzulande als trickreicher Sprachspieler und großer Ironiker literarischen Entertainments einen gewissen Ruf erworben (Allerdings auch den, wegen des verwerflichen Schielens nach Verkaufserfolgen nur knapp an der trivialen Schmuddelecke vorbeizuschrammen ) Gefragt nach neuen Tendenzen in der spanischen Literatur, prophezeite Mendoza (in der Literaturzeitschrift Leer) dem spanischen Historienroman nach Art der "Memoiren des Fußpflegers Philipps II " den Untergang. Daß er persönlich den Umgang mit historischen "Fakten" auch ohne erklärende Wahrheiten literarisch bewältigen kann, hat er schon im "Fall Savolta" bewiesen.

Barcelona, 1917. Der unbedarfte Provinzler Javier Miranda ist einer der vielen, die in die große Stadt Barcelona strömen, um ihr Glück zu machen. In den Vororten, wo "dicht gedrängt die Baracken ohne Licht, auf gräulichem, vegetationslosem Boden" stehen, ist die Stimmung explosiv: Streiks, Demonstrationen und Straßenkämpfe sind an der Tagesordnung "Die Fabriken schlössen, die Arbeitslosigkeit nahm zu . Menschen füllten die Straßen, hungrig wie Gespenster um Arbeit, ein Dach über dem Kppf, Essen, Zigaretten, Almosen bittend sie alle "

Zehn Jahre später werden vor einem amerikanischen Gericht die Gewalttätigkeiten, politischen Leidenschaften und kapitalistischen Machenschaften von damals aufs neue verhandelt. Das Beweisdokument Nr l, verfaßt von dem Journalisten Pajarita (zu deutsch: Vögelchen) de Soto, soll Licht in jene Ereignisse um die Waffenfabrik Savolta bringen, die dem "Publikum auf dunkle und verschwommene Art hinter der Camouflage von Rhetorik und einer Überfülle von Chiffren. noch immer verborgen bleiben" und die zu klären das Gericht zusammengetreten ist. Der Verfasser des Dokuments ist seit zehn Jahren tot; ein mysteriöser Unfall, wie angenommen wird, bis jemand den Industriemagnaten Savolta auf einer Feier der Hautevolee Barcelonas erschießt. Javier Miranda muß sich vor Gericht erinnern. Doch der "Fall Savolta" verwirrt sich im Gespinst der Memoiren dieses Kleinbürgers. Ein Knäuel ineinander verfilzter Handlungsstränge entrollt sich, verschiedene Zeitebenen kreuzen sich mit rasanter Geschwindigkeit auf einer wie von Escher konzipierten Wendeltreppe. Und wir, die Leser, sind die mitleidigen und spöttischen Zuschauer des verwirrten und manipulierten Chronisten Javier Miranda, der, erst wenn es zu spät ist, feststellen wird, daß er Protagonist und nicht Zuschauer dieser Intrigen und Verschwörungen gewesen ist. Wie ein Schlafwandler bewegt er sich erst in der Gefolgschaft des Journalisten und Agitators de Soto, später als "Hund" des undurchsichtigen Aufsteigers und Bösewichts Lepprince in den Straßen und Kaschemmen Barcelonas, in den Hinterzimmern der Anarchistenversammlungen, den dumpfen Schreibstuben, den miesen Wohnungen der kleinen Leute und den Salons der Reichen. Miranda berichtet, aber er versteht nicht; und noch zehn Jahre später kann er sich auf eine "Wahrheit" nicht festlegen: "Wie ein ermatteter, tief im Spiegel eines Provinzsalons aus dem neunzehnten Jahrhundert erblickter Tanz, nehmen die Erinnerungen eine Aura an, die sie verwandelt und verschwimmen läßt Den Schlüssel zum Fall Savolta hält einzig ein zahnloser, von religiösen Erleuchtungen heimgesuchter Irrer in der Hand. Mendoza zieht souverän alle Register verschiedenster Stilebenen und Handlungsverläufe, eine Technik, die er in seinen späteren Romanen gezielter klaut, aber nicht unbedingt subtiler angewandt hat: Er parodiert und variiert sprachliche Genrebilder vom klassischen spanischen Schelmenroman bis zum hardboiled Knmi und verknüpft sie kalkuliert zu einem Sprachteppich, auf dem seine Figuren auftreten. Der Leser hat das Vergnügen, das Who is who der literarischen Vorbilder enträtseln zu dürfen.

Wenn sich im finstersten Nachtclub des Hafenviertels Nutten, Killer, gefallene Kontoristen und der große Drahtzieher ("Der Mann mit der Eisenhand schickt mich"), orchestriert von den Klagen eines traurigen Chinesen ("Oh wie schlecklich ist die Glausamkeit del Menschen"), gute Nacht sagen, lassen Eugene Sue, Zola und Chandler grüßen. Schamlos und gekonnt bedient sich Mendoza des Trivialen als Zitat, sobald dem Melodram literarischer Ernst droht; ein running gag, der den Leser jedes Mal zusammenzucken läßt, wenn die Stilblüten hervorspringen wie Figuren in der Geisterbahn.

Der stilistischen Vielfalt dieses Romans mit all ihren Brechungen, Verzerrungen und Überhöhungen ist eigentlich keine Übersetzung gewachsen. Peter Schwaar hat sich klugerweise auf keine Experimente eingelassen und eng am Original entlang übersetzt, so daß dem Text die Konturen erhalten bleiben, auch wenn einige Unebenheiten verlorengehen.

Der "Fall Savolta" ist ein höchst heterogenes Gewebe aus Henkersstrick und Seemannsgarn, Lianen und seidenem Faden: Jeder Strang enthüllt ein anderes Muster der Geschichte und fügt neue Widersprüche hinzu. So bleibt die "Wahrheit" in einem filzigen Gespinst verborgen, ungreifbar als juristisches und historisches Faktum. Zwar gibt Kommissar Väzquez Mendoza eine Auflösung in klassischer tuhodunit Mamer, beweist damit aber nur, daß es da keinen Fall zu lösen, keine gültige Wahrheit zu enthüllen, sondern — Geschichte zu erzählen galt: Barcelona 1917 1920.

Roman; aus dem Spanischen von Peter Schwaar; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991; 488 S, 48 - DM