Wer wollte einem Geschichtsforscher das Recht absprechen, zu beurteilen und — falls es moralisch erforderlich ist — auch zu verurteilen, was geschehen ist? Doch selbst wer mit Hegel die Weltgeschichte für das Weltgericht hält, braucht als Historiker nicht in die Toga des Richters zu schlüpfen, um den Ereignissen und ihren Tätern gerecht zu werden; denn anders als dem Richter kann ihm sogar die Beweisnot, in die er gerät, wichtige Erkenntnisse über den Tatbestand vermitteln. Dessen ist sich auch Carlo Ginzburg, der italienische Historiker, im Grunde bewußt, wenn er in seinem jüngsten Buch einen Rollenwechsel wagt, bei dem man spürt, daß dem Autor dabei nicht ganz wohl ist — auch weil er ahnt, daß er dem Leser (und nicht nur dem deutschen) einiges zumutet. Denn der Professor in Bologna, spezialisiert auf die Geschichte von Magie, Aberglauben und Hexenwahn, greift einen der vielen, in Italien meist lange verschleppten Kriminal- und Gerichtsfälle aus höchst persönlichem Grund auf: Der angeklagte und verurteilte Adriano Sofri, an dessen Unschuld er felsenfest glaubt, ist — wie er gleich auf der ersten Seite des Buches mitteilt — einer seiner besten Freunde.

Doch nicht dieses menschlich sehr verständliche "Vor Urteil", sondern das Zustandekommen und die Begründung des Gerichtsurteils gegen Sofri erinnern den Historiker Ginzburg an vieles, was er aus der Lektüre von Inquisitionsprozessen des 16 und 17. Jahrhunderts kennt. Und weil ihm natürlich deren Verfahren längst vertraut sind, während er wohl zum erstenmal Untersuchungsprotokolle und Urteilsbegründung (753 Seiten!) eines "modernen", noch dazu italienischen Gerichtsverfahren studiert, erregen seinen Argwohn auch solche Parallelen, die nichts weiter als eine rechtsgeschichtliche prozedurale Kontinuität darstellen. Und wer — außer ganz unbeirrbaren juristischen "Profis" — wollte leugnen, daß da auch nach der Abschaffung der (physischen) Folter manches fragwürdig sein Eignet sich aber die Verteidigung von Freund Sofri zur grundsätzlichen Urteilsschelte? Und wird sie ganz glaubhaft durch ihren politischen Hintergrund? Denn dieser ist es eigentlich, der den "Fall Sofri" in Italien zum Gegenstand öffentlichen Interesses gemacht hat: Dieser 46jährige Adriano Sofri, Dozent an der Akademie der Schönen Künste in Florenz, wurde 1990 als Mitverantwortlicher für ein achtzehn Jahre zurückliegendes Terroristen Attentat zu 22 Jahren Haft verurteilt; damals, 1972, war in Mailand auf offener Straße jener Polizeikommissar Calabresi erschossen worden, der nach den Verantwortlichen für ein Sprengstoffattentat fahndete, durch das 1969 in der Mailänder Agrarbank siebzehn Menschen getötet hatte. Ein tatverdächtiger Anarchist hatte sich aus dem Fenster des Dienstzimmers Calabresis, der ihn verhörte, in den Tod gestürzt, und der Kommissar, dadurch ins Zwielicht geraten, stand auf der Abschußliste von Terroristen. Als sie ihn ermordeten, schrieb Lotto, continua, das Blatt der ultralinken Gruppe, die eigentlich Gewalt ablehnte, von "proletarischer Gerechtigkeit".

Sechzehn Jahre später jedoch, 1988, meldet sich ein ehemaliges Mitglied dieser Gruppe, der frühere Fiat Arbeiter Leonardo Marino, bei der Polizei; getrieben von späten Gewissensbissen, wie er sagt, bezichtigt er sich und drei andere frühere Genossen — darunter den Dozenten Sofri —, für die Ermordung des Polizeikommissars verantwortlich zu sein. Das Urteil, das nach langwierigem Prozeß, auch nach dem Revisionsverfahren im Sommer 1991 bestätigt wurde, stützt sich vor allem auf die Aussagen des reuigen Marino. Seine Glaubwürdigkeit als Hauptbeweisquelle zu erschüttern ist daher auch der Hauptinhalt dieses Buches, mit dem der Historiker Ginzburg seinen Freund verteidigt.

Doch was kommt dabei außer den jedem Italiener geläufigen, weil landesüblichen Merkwürdigkeiten des Polizei- und Justizapparats zum Vorschein? Auf ebenso langwierige wie — zumal für deutsche Leser — langweilende Art wird nachgewiesen, daß der Kronzeuge und Mitangeklagte Marino (der immerhin auch zu elf Jahren Haft verurteilt wird), sich während endloser Verhöre manchmal in sachliche Widersprüche verstrickt, verheddert, nicht genau oder verschieden an Einzelheiten erinnert.

Ist das so seltsam und ungewöhnlich nach so langer Zeit? Wenn Marino, wie Ginzburg meint, "aller Wahrscheinlichkeit nach" die Unwahrheit sagte, als er sich und Sofri belastete, so bleibt die entscheidende Frage nach seinem Motiv unbeantwortet "Ich weiß nicht, was Marino dazu veranlaßt hat, die Unwahrheit zu sagen", schreibt Ginzburg und bekennt kühn: "Die psychologischen Hintergründe seiner Lügen scheinen mir an diesem Ort völlig irrelevant Wirklich?

Freilich ist Ginzburg zu klug und gebildet, um nicht zu wissen, "daß das menschliche Gemüt oft Gegensätzliches umschließt", also auch "psychologisch plausibel" sein kann, was absurd erscheint. Das Plausible genügt ihm nicht als Wahrheitsbeweis im juristischen Sinn, und so wirft er den Richtern vor, sich als Historiker verhalten zu haben, indem sie nämlich nicht nur Geständnis und Tatbestand, sondern auch das zeitgeschichtliche Umfeld im Blick hatten. Eben darauf aber verzichtet (der Historiker!) Ginzburg in seinem Buch ganz und gar. Und Thomas Schmid, der ein Vorwort dazu schreibt, lobt Ginzburg für diesen Verzicht, "das politische, gesellschaftliche, moralische und individuelle Hinterland in Augenschein zu nehmen", weil dies ja nicht justitiabel sei. Indem es Schmid gleichwohl zum Verständnis des deutschen Lesers beleuchtet, macht er sichtbar, was eigentlich zu diesem Buch und seiner schwer verdaulichen Übersetzung geführt hat: die (nicht nur italienische) Tragödie der von der 68er Revolte motivierten Linken und der Komplex ihrer Veteranen, von Zauberlehrlingen zu Qpfern von Hexenjagden geworden zu sein.

"Von 1968 ging ein Weg und kein Weg in die Gewalt", schreibt Schmid und hilft sich über die paradoxe Formel hinweg, indem er nach allerlei politologischen "Diskursen" bekennt: "Ich hänge lieber der altmodischen Ansicht an, daß die Erzeuger und Betreiber von Diskursen eine gewisse Verantwortung für ihre Produkte haben Gemeint sind damit einstige Sympathisanten von Lotto, continua, aus deren Kreis Sofri und Marino kamen und die sich heute ungern erinnern. Wie zum Beispiel eine Schriftstellerin und. Abgeordnete der Unabhängigen Linken, die — anläßlich des Prozesses zur Vergangenheit befragt — nur sagte: "Ich habe keine Erklärungen abzugeben "