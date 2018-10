Inhalt Seite 1 — "Lieber Hitler als Stalin" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Deutsche sich darüber beklagen, ihr Land komme im französischen Fernsehen nur in Gestalt des "Dritten Reiches" und als Besatzungsmacht vor, dann kann man als Erklärung anführen, daß das weniger mit dem aktuellen französischen Bild von Deutschland zu tun hat, als mit den Schwierigkeiten, die die Bewältigung der Vergangenheit ihres Landes in der Zeit von 1940 bis 1944 den Franzosen selbst bereitet. "Wir lieben es in Frankreich nicht, zuviel über die negativen Aspekte unserer nationalen Vergangenheit zu wissen, unsere Geschichtsbücher sind sehr diskret", so leitete Alfred Grosser 1989 das Buch von Andre Fontaine ein, das erstmals lückenlos die Entwicklung der ehemaligen Ziegelfabrik in Les Milles bei Äix en Provence von einem Zivilinternierungslager zum KZ als Durchgangsstätion für Auschwitz dokumentierte. Ohne die Fürsprache des prominenten Publizisten hätte der Autor vermutlich bis heute noch keinen französischen Verlag gefunden. Auch für die jüngste und bisher provokanteste Studie zum Gesamtkomplex der Kollaboration wurden aus Frankreich noch keine Lizenzwünsche angemeldet. Die Originalausgabe, die 1989 in englischer Sprache erschien, liegt dafür jetzt in Deutsch vor.

Seit dem bekannten Versuch Jean Paul Sartres aus dem Jahre 1945, den Begriff der Kollaboration zu erklären ("Quest ce quun collaborateur?"), herrschte in Frankreich fast allgemein der Konsens, Kollaborateure seien eine kleine bürgerliche Minderheit gewesen, die aufgrund eines psychischen Defektes geint hätten. Nach dieser Interpretation waren Kollaborateure mit Geisteskranken verwandt und mußten eher bemitleidet als verurteilt werden. Wirtschaftsführern hielt man zugute, daß sie lediglich auf das falsche Pferd gesetzt hätten. Rachegelüste wurden nur in den ersten chaotischen Tagen nach der Befreiung befriedigt. Von den später verhängten 6763 Todesurteilen vollstreckte man nur 767. Auch der Begründer der Resistance Zeitschrift Combat, Albert Camus, trat für die Prinzipien des Verstehens und der Gnade ein. Anfang 1945 unterzeichnete er als einer der ersten die Petition, mit der das Todesurteil gegen den prominenten nazifreundlichen Journalisten Robert Brasillach in eine Haftstrafe umgewandelt werden sollte.

Bereits während der Besatzungszeit erfand man zum kompromittierenden Begriff Kollaboration eine mildere Alternative, die die wachsende Bereitschaft, sich mit den Siegern auf einen Modus vivendi zu einigen, mit "Attentismus" umschrieb. Andre Gide machte daraus eine Ideologie, als er am 5. September 1940 in sein Tagebuch notierte: "Sich mit dem Feind von gestern zu vertragen ist nicht Feigheit, sondern Klugheit; auch, das Unvermeidliche anzunehmen Die von Gerhard Hirschfeld und Patrick Marsh herausgegebene Studie belegt im Detail, daß die Alltagsmentalität der Franzosen in der Zeit der deutschen Besatzung überwiegend von dieser Ideologie bestimmt wurde. Vom Mythos der "Resistance", der bereits durch die Enthüllungen anläßlich des BarbieProzesses arg beschädigt wurde, bleibt nicht viel übrig.

Innerhalb weniger Wochen war Frankreich in einem Zustand, von dem Hitler bisher nur geträumt hatte. Zwei Fünftel des Landes standen unter direkter militärischer Herrschaft, Elsaß und Lothringen wurden von Gauleitern des Reiches regiert, und der greise Marschall Petain unterwarf sich als Regierungschef der unbesetzten VichyZone dem Kollaborationskurs "Die Dritte Republik der Vorkriegszeit war", so die These der Studie, "wie ein alter Mantel gewendet worden, und die Neue Ordnung paßte genau hinein Acht bis neun Millionen Franzosen arbeiteten auf die eine oder andere Weise direkt für Hitler Deutschland, bauten Verteidigungsanlagen am Atlantik mit Militärstraßen und Bunkern für U Boote, arbeiteten in Rüstungsfabriken für die Kriegsmaschinerie der Nazis oder erzeugten Nahrungsmittel. Zwei Millionen französische Zwangsarbeiter (nicht wenige hatten sich auch freiwillig gemeldet) wurden über die Grenze deportiert, und achtzig Prozent der Agrar- und Industrieproduktion Frankreichs ging nach Deutschland. In diesen Zusammenhang gehört auch der Hinweis, daß sich Paris selten "sowenig turbulent" gezeigt habe wie zu jener Zeit, als es der Willkür Hitlers ausgeliefert war.

Dem deutschen Militärbefehlshaber machte die Vergnügungssucht seiner Soldaten mehr zu schaffen als Ungehorsam seitens der Franzosen. Die einzige öffentliche Demonstration während der vierjährigen Besatzungszeit in Paris veranstalteten ein paar hundert Studenten am 11. November 1940 zum Gedenken an den Frieden von Versailles.

Während der ersten achtzehn Monate der Besetzung wurde kein deutscher Soldat vorsätzlich getötet, und nur ein einziger Franzose wurde in dieser Phase nach einer umstrittenen Anklage, Deutsche auf der Straße belästigt zu haben, standrechtlich erschossen. Die Kapitel über die Rolle von Theater und Film während der Besatzung bestätigen den Eindruck, den überaus anschaulich Truffauts Film "Die letzte Metro" vermittelte: "Gerade in einer Zeit der nationalen Demütigung und Niederlage brauchten die Franzosen Amüsement, Ablenkung und Anregung Ende 1940 hatten in Paris vierunddreißig Theater, vierzehn Varietes, zwei Zirkusse, sechs Kabaretts und mehr als dreißig Kinos geöffnet. Die Ausdrucksformen der offenen Kollaboration in der Kunstszene verbargen sich hinter einem formellen Akademismus, der den Hintergrund des Salon- und Galeriebetriebes bildete. Die Strömung der "jungen Maler französischer Tradition" entstand, der Surrealismus blühte auf, und international bekannte Künstler wie Pablo Picasso, Braque, Matisse oder Jacques Villon malten in Paris oder Umgebung weiter.

Obwohl die Autoren ganz unterschiedliche Aspekts der Besatzungszeit behandeln, kommen sie übereinstimmend zu der Erkenntnis, daß die Franzosen mehr noch als die Deutschen eine effektive Kollaboration anstrebten. Ganz deutlich wird dies an der antijüdischen Gesetzgebung des Vichy Regimes. Petains "Arisierungsmaßnahmen" wurden bereits praktiziert, bevor die Nationalsozialisten die rechtliche Ausgrenzung der Juden als ersten Schritt auf dem Weg zur "Endlösung" anordneten.