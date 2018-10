Über György Konräd kann man auch sehr aufregende Sachen sagen. Die Superlative sind leicht zur Hand: berühmtester Autor Ungarns, Wortführer der famosen Mitteleuropa Diskussion, politischer Häftling, Präsident des Internationalen PEN, viel übersetzt, mit Preis und Preisen reich versehen — auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse wird ihm der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels übergeben. Das alles stimmt, hat aber mit György Konräd eher wenig zu tun. Das wirklich Aufregende an diesem Autor ist das Abregende. Ich habe selten eine so entspannte und gelassene, eine so verspielte und verträumte Berühmtheit getroffen. Hektik mag dieser Autor nicht, Flanieren ist ihm lieber als "Jogging", und seine Liebe scheint mehr den eleganten "Improvisationen" und der "Fragmentenmacherei", mehr dem kunstvollen "Zeitvertreib" als der mühevollen "Arbeit" zu gelten. Auf die großen Fragen antwortet er kaum, auf die kleinen mit langen meditativen Phantasien. Seine Utopie für Budapest? — "Daß es weniger stinkt " Seine Passion? — "Spazieren mit meinen Kindern "

Konrads kontemplative Lebenskunst ähnelt auffallend seiner Romankunst. Sein neuester Roman "Melinda und Dragoman" ist ein vom Portrait zum Essay und vom Essay zur Erinnerung wechselnder Spaziergang auf dem Papier. Wie der Flaneur Konrad sich durch Budapest treiben läßt, schlendert der Erzähler Konräd plaudernd durch seine "Gedanken in Tanzschritten": "Beim Schreiben genügt es, den folgenden Satz zu überblicken, beim Spazierengehen genügt es, den Blick bis zur nächsten Straßenecke freizuhaben "

Janos Dragoman, der Held von Konräds neustem Roman, ist 1933 in Ungarn geboren. Nach dem Krieg werden ihm am Gymnasium nach und nach die literarischen, erotischen und anderen Freiheiten genommen, er wird aus dem Schülerverband ausgeschlossen, 1956, nach dem UngarnAufstand, verliert er letzte Illusionen, und 1966 verläßt er das Land und wird Literaturprofessor in New York. Meist freilich ist er als KreditkartenNomade unterwegs und treibt die anregende "Stadt- und gebietszentrische komperative Geschichtsessayistik", die weite Teile dieses Romans füllt.

Er probt, beobachtet und vergleicht die Lebensformen, die das späte 20. Jahrhundert für seine Bewohner bereithält. Er tut das in Jerusalem und Paris, in Amsterdam und, für den Großteil des Romans, wiederum in Budapest, wo er die Lebensform lebt, der Konrad seine stärksten Seiten widmet: seine freie und große Liebe mit Melinda, der "Scheherezade", der Erzählerin dieses Romans (die freilich auch einen Ehemann hat, den Männern bisweilen Ohrfeigen verabfolgt und in ihrem Haus und Garten, also in diesem Roman, das "Matriachat" verkündet).

Dragoman ist ein "mitteleuropäischer Kaffeehäusler" und "voltaireianischer Lebenskünstler", ein "urbaner Taugenichts" und "Budapester Oblomow". In Geburtsjahr und mancherlei Lebensdetails gleicht er auffallend seinem Autor — wenn man den am Nachmittag trifft, und das muß man. Am Vormittag ist Konräd nämlich kaum zu sprechen. Da ähnelt er mehr einer anderen Person dieses Romans, dem "arbeitssüchtigen" Schriftsteller David Kobra, der früh aufsteht, um sich seinem "Werk" zu widmen.

Als ich ihn letzten Herbst in Budapest besuchte, hätte György Konräd der glücklichste Mensch sein können. Andere hatten ihre Utopien verloren, ihm hatten sich die schönsten Träume realisiert. Es war, als hätte sich der Weltgeist im Revolutionsjahr 89 ans Szenario gehalten, das Konräd 1985 in seinen "Antipolitik" betitelten "mitteleuropäischen Meditationen" entworfen hatte. Was damals wie schiere Phantastik aussah, an deren Realisierung Konräd selbst nicht glaubte, war über Nacht wahr geworden: Atomwaffen wurden eingemottet, Europa entwand sich der sowjetischen wie der amerikanischen Hegemonie und wollte zusammenwachsen, Ungarn war unterwegs zur Demokratie, und in Budapest, wo er als jüdisches Kind 1944, elfjährig, nur knapp dem Tod entronnen war und wo man ihn 1974 in Haft genommen hatte, eröffnete Konräd eine Ausstellung, die zehn Jahre ungarischen Samisdat, darunter Konrads im Untergrund erschienene Werke, dokumentierte. Und das an delikatem Ort: im ehemaligen Parteigebäude des zentralen 5. Bezirks, in dem sich nun die Partei der ehemaligen Dissidenten, der radikaldemokratische "Verband der Freien Demokraten" SDS, inzwischen stärkste Oppositionspartei, einquartiert hat, die Partei, der Konräd nahesteht.

Von euphorischen Freiheitsgefühlen wollte Konräd freilich nichts wissen "Wir haben den Preis bezahlt. Es ist, wie wenn Sie viel gespart hätten, und nun können Sie ein Auto kaufen. Aber kein neues, nur einen Gebrauchtwagen. Natürlich sind Sie froh und fahren rum, aber bald bemerken Sie die Fehler des Autos, es ist eben schon ziemlich abgenutzt. Und dann haben Sie auch noch andere Probleme. Von Euphorie also keine Rede, wenn Sie sich ins Auto setzen, Sie brauchend einfach. So gehts mir aber auch auf Reisen. Sie reisen von Budapest nach Paris, Sie flanieren, kaufen Le Monde, gestern waren Sie noch bedrückt, heute haben Sie mit Freunden ein frohes Abendessen, und doch sind Sie am Abend müde, Ihr einfaches körperliches Leben ist immer da, auch sonst Ihr Leben, Ihre Beziehungen. Man lebt eben nicht in Systemen, man lebt in Zimmern "