/ Von Bernd Loppow

Auf den Zufahrtswegen herrscht Stau, die Parkplätze vor den Terminals sind überfüllt, an den Abfertigungsschaltern heißt es warten, und die Flugzeuge selbst sind immer häufiger verspätet – größer könnte der Ärger kaum sein. Trotzdem bleibt der Luftverkehr eine der größten Wachstumsbranchen. Für den Beginn des nächsten Jahrtausends werden mehr als doppelt so viele Passagiere wie heute vorausgesagt. Eine Studie des Planungsbüros Luftraumnutzer, in dem die deutschen Verkehrsflughäfen und Luftfahrtgesellschaften zusammengeschlossen sind, schätzt den Anstieg der Flugpassagen bis zum Jahr 2000 auf 250 Prozent. Die Auftragsbücher der Flugzeughersteller sind bis weit in die neunziger Jahre hinein prall gefüllt.

Damit die Wachstumsprognosen auch Wirklichkeit werden können, fordern Flughafenbetreiber und Luftfahrtunternehmen den massiven Ausbau der Start- und Landekapazitäten. Allein der Frankfurter Flughafen will bis zum Ende der neunziger Jahre mehr als sieben Milliarden Mark investieren. Dann sollen fünfzig Prozent mehr Passagiere abgefertigt und bis zu zwanzig Prozent mehr Flugzeuge bewältigt werden können. Noch vor dem Jahr 2010 soll eine weitere Start- und Landebahn erschlossen werden. Doch gleichzeitig protestieren Anwohner der gigantischen Luft-Bahnhöfe gegen jegliche Ausbaupläne. Auch Umweltschützer warnen vor einer weiteren "Abholzung von Wäldern, Betonierung von Landschaftsflächen, zunehmender Fluglärm-Belästigung der Anwohner".

Die Skeptiker erhalten nun ganz unverhoffte Unterstützung. Nach einer Studie der touristischen Fachzeitschrift FVW International wird der deutsche Luftverkehr nämlich in Zukunft keineswegs unter mangelnden Kapazitäten leiden. Anstatt – wie in anderen Studien – die Zuwachsraten des Passagieraufkommens einfach in die Zukunft fortzuschreiben, berücksichtigt der Autor Hans-Georg Ungefug zusätzliche Faktoren, von denen die Nachfrage nach Starts und Landungen mitbestimmt wird, nämlich:

die Folgen einer möglichen Verlagerung des innerdeutschen Kurz- und eines Teils des internationalen Mittelstrecken-Luftverkehrs auf die Hochgeschwindigkeitszüge der Bahn;

eine erweiterte Startbahnkapazität durch eine verbesserte und effektivere Flugsicherung;

eine verringerte Anzahl von Flugbewegungen durch den von Flugzeugbauern vorangetriebenen Einsatz von Riesenjets.

Ergebnis: Selbst wenn der Flugverkehr jährlich um drei Prozent wächst – wie die bundesdeutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DLR) schätzt –, ständen bei heutigem Ausbaustand der Flughäfen im Jahr 2010 noch ausreichend Slots (Zeiten für Starts und Landungen) zur Verfügung. Auf den heutigen Tag bezogen wären die Flughäfen nach dieser Rechnung nur um sechzig bis siebzig Prozent ausgelastet. Für den Flughafen Frankfurt/Main würden ausgehend von 155 538 Starts im Jahr 1990 zwanzig Jahre später nur 91 314 Starts anfallen. Mehr als 60 000 Slots blieben ungenutzt. Selbst bei einem jährlichen Wachstum der Starts und Landungen von fünf Prozent läge die Zahl der Starts mit 129 957 noch unter dem Wert von 1990.