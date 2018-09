Inhalt Seite 1 — Unauffällig zu höchsten Ehren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Schuh

Göttingen, im Oktober

Doch, doch, das ist er", meint ein älterer Herr und deutet auf den bärtigen Mann, der da unten etwas verloren am Pult des großen Hörsaales im Göttinger Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie steht. Der 47jährige Physiker Erwin Neher, Professor an der Universität Göttingen, Direktor der Abteilung Membranbiophysik des MPI und seit fünf Stunden designierter Nobelpreisträger der Medizin, fällt vor allem durch eines auf: durch seine Unauffälligkeit. Mit gelichtetem Haupt- und struppigem Barthaar, seiner Strickjacke, den Knitterhosen und Ledersandalen wirkt er wie sein eigener Assistent. Vom Erscheinungsbild her könnte er auch Mitarbeiter eines Öko-Instituts und Empfänger des alternativen Nobelpreises sein.

Kaum vorzustellen, wie er zusammen mit seinem ebenfalls ausgezeichneten, langjährigen Arbeitskollegen Bert Sakmann am 10. Dezember in Stockholm die Verleihung des mit 1,7 Millionen Mark dotierten Preises über sich ergehen lassen wird: das steife Zeremoniell, für das sich die Laureaten nach alter Väter Sitte in einen Frack zu zwängen haben. Warum eigentlich nicht die Urkunde faxen und das Geld schlicht überweisen – dem Stil der beiden wäre eine solche formlose Methode gewiß angepaßter. Aber die Stifter sonnen sich gerne im Glanz ihrer genialen Preisträger, sie üben Selbstdarstellung, selbst wenn sie den Auserwählten eher fremd ist.

Die vielen Glückwünsche und ständigen Anfragen von Journalisten ließen die beiden Wissenschaftler jedenfalls erst einmal gelassen über sich ergehen. Auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag, zu der im Göttinger Hörsaal mehr neugierige Institutsangehörige als Reporter erschienen waren, verwies Neher als erstes darauf, daß die Ehre nicht nur ihm und seinem Freund Sakmann, sondern vor allem auch ihren zahlreichen Mitarbeitern gebühre. Für ihn ist die Reverenz an die Teamarbeit keine Floskel, sondern sie erklärt seinen Erfolg. Die Zeiten, in denen autoritäre Halbgötter ihren ehrgeizigen Forschernachwuchs kühl und distanziert zu Höchstleistungen peitschen konnten, sie sind weitgehend vorbei. Der wissenschaftliche Nachwuchs ist selbstbewußter geworden und will ernst genommen werden, zumal er finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Partnerschaftliche Kooperation und Eingehen auf die Bedürfnisse des anderen lautet die Devise, die der Erkenntnis entstammt: Wer sich wohl fühlt, hat bei kreativen Arbeiten auf Dauer mehr Erfolg.

Sowohl Neher als auch sein etwas ehrgeizigerer Partner Sakmann sagen, daß sie in der Max-Planck-Organisation nahezu ideale Arbeitsbedingungen gefunden haben. Relativ sorglos jahrelang einem bestimmten Problem nachspüren zu können, dies ist ein wichtiges Erfolgsgeheimnis der deutschen Forschung. Sie hat in den vergangenen zwanzig Jahren erheblich an Attraktivität und Ansehen gewonnen – die gestiegene Zahl deutscher Nobelpreisträger ist nur ein Indiz dafür. Eine feste Stellung an einem Max-Planck-Institut ist beispielsweise auch für Amerikaner verlockend, obwohl auf vielen Forschungsgebieten die Vereinigten Staaten (noch) tonangebend sind.

Neher und sein zwei Jahre älterer Kollege Sakmann, der inzwischen Direktor der Abteilung Zellphysiologie am MPI für medizinische Forschung in Heidelberg ist, haben in den Jahren 1973 bis 1980 in Göttingen ein extrem empfindliches Verfahren entwickelt, mit dem sich winzige elektrische Ströme an den Grundbausteinen des Lebens, den Zellen, nachweisen lassen. Jede Zelle ist von einer Membran umgeben, die sie einerseits nach außen schützt und ihr Stabilität verleiht, andererseits jedoch auch von den übrigen rund 50 000 Milliarden Zellen des Körpers abgrenzt. Wie aber schafft es der Organismus, diesen Verband so zu koordinieren, daß daraus ein sinnvoll reagierendes Ganzes wird?