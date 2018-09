Mehr Plätze und eine verlängerte Saison: Kärnten entwickelt sich zum Golfland

Von Dieter Buhl

Wenn sich zum ersten Mal das Alpenpanorama abzeichnet, ist das Schlimmste geschafft. Nach Salzburg wird das Autofahren beinahe zum Vergnügen. Im Herbst zeigt sich die Tauernautobahn von ihrer besten Seite. Wenig Verkehr und kaum Raser, so läßt sich am Steuer immer mal wieder ein Blick auf die erstaunliche Bergkulisse riskieren, werden die Passagen durch die vielen Tunnels nicht zu Nerventests mit drängenden Hintermännern im Nacken. Die betuliche Berg- und Talfahrt weckt Vorfreude auf das "Golfland Kärnten".

Golfland Kärnten? Bisher reizte Österreichs Süden entweder mit Sommerfreuden an seinen vielen Seen oder mit Wintervergnügen auf seinen noch zahlreicheren Bergen. Jetzt soll das Spiel mit dem kleinen weißen Ball zu einer zusätzlichen Attraktion werden. Fünf Plätze (rund zehn weitere sind geplant) weisen das Bundesland nicht gerade als Eldorado für Golfer aus; es gibt Gegenden in Europa, wo die Spielwiesen weitaus dichter beieinander liegen. Aber wer abwechslungsreiches und teilweise herausforderndes Terrain sucht, findet es hier. Und wer das richtige Standquartier auswählt, hat alle Plätze in einer Reichweite von weniger als fünfzig Kilometern.

Velden bietet sich als ein Ausgangspunkt an. Während der Sommersaison, wenn Surfer, Tennisspieler und Segler die Szene beherrschen, wird der aus einer längeren Mattigkeit erwachende Kurort am Wörther See nicht jeden Golfers Sache sein. Im September und Oktober läßt es sich aushalten. Da die Hotellerie schon frühzeitig in den Winterschlaf verfällt, empfehlen sich jedoch sorgfältige Erkundigungen nach einer Bleibe. Das elegantkühle "Parks" mag noch offen sein; geöffnete Türen garantieren auf jeden Fall das vollständig renovierte, postmoderne "Casino-Hotel" gegenüber der Spielbank oder der Landgasthof "Marienhof" oberhalb Veldens, wo der Gast nach einem ruhigen Zimmer begehren und die ehrliche, deftige Kärntner Küche genießen sollte.

Zum Abtrainieren der Kalorien von Kasnudeln, Rostbraten oder Marillenknödeln eignet sich im übrigen der Veldener Golfplatz am besten. Sieben Kilometer vom Zentrum des Ortes entfernt erwarten den Golfer die schwierigsten 18 Löcher in Kärnten. Die Spielbahnen mit wadenbelastenden Schräglagen überwinden zweimal fünfzig Meter Höhenunterschied. Das hört sich harmloser an als der Atem nach bestandenen Bergauftouren. Aber die Anstrengungen lohnen sich, denn die Anlage mit altem Baumbestand, mit klug angelegten Biotopen und versteckten Gewässern läßt niemals Langeweile aufkommen.

Fremde sind herzlich willkommen