Von Robin Detje

Wir leben im Zeitalter des Mülls. Der Aufmacher der ZEIT nach dem Putsch in Moskau zum Beispiel war schon am Erscheinungstag Makulatur. Dem Lumpensammler wird die Weltgeschichte zum Witz.

"Ich weiß ja, daß das alles Plunder ist", sagt der Moskauer Künstler Ilya Kabakow über seine Kunst (Collagen aus zusammengeklaubten Photos, Formularen, Flug- und Kalenderblättern; ein Museum der Vergänglichkeit). "Ich habe das alles nur darum für euch aufgestellt", sagt er, "damit ihr es wegwischen könnt. Das heißt, ich meine das alles nicht ernst." Der Künstler als Schalksnarr.

Ernst ist das Spiel aber doch. "Wenn ich diese Glühbirne aus dem Leben an die Wand versetze", sagt Kabakow, "tritt sie in die Welt der Unsterblichkeit ein, und ich befreie mich von der Angst jener Eintönigkeit, mit der diese Glühbirne an ihrem Platz im Zimmer hängt." Und weiter: "Die Kultur ist für mich der Bereich der Angstfreiheit. Sie ist mein Haus, wo man mich nicht schlägt, nicht umbringt." Und Kunst ist eine Strategie gegen die Angst.

Ilya Kabakow, entnehmen wir dem Buch "Die Kunst des Fliehens", einem "dialogischen Essay", war in Moskau Mitglied des offiziellen Künstlerverbandes und gehörte gleichzeitig zu einer mißtrauisch beäugten Gruppe "inoffizieller Künstler". ("In all den Jahren meiner Arbeit in offiziellen Institutionen", sagt er, "habe ich nicht einen solchen Heuchler und Schuft getroffen, wie ich selbst einer bin.")

Andere inoffizielle russische Künstler, erfahren wir, heißen Komar, Melamid und Bulatow, Swerew oder Jakowlew. Muß man das wissen? "Das Interesse für die zeitgenössische sowjetische Kunst wächst", behauptet (und mahnt) der Verlag und verspricht "einen authentischen Einblick in die philosophischen, gesellschaftlichen, ideologischen und kunsttheoretischen Bedingungen der russischen Avantgarde heute". So als müsse man in diesen bewegten Zeiten, wo immer sich Mauern öffnen, bloß so schnell wie möglich seine Bildungslücken schließen. Aber kunstbeflissene Neugier auf die exotischen Moskowiter lenkt nur von den Ungeheuerlichkeiten ab, die dieses Buch bereithält. "Die Kunst des Fliehens" ist ein ganz und gar verrücktes Buch, und eigentlich überhaupt keins. Zwei Russen plaudern, mehr nicht.

Das Photo auf dem Umschlag verrät schon alles: Ein jüngerer Mann sitzt, sehr locker zurückgelehnt, an einem Schreibtisch. Von einem Buchumschlag lächelt ihm die Mona Lisa über die Schulter. Ihm gegenüber hockt, etwas in sich zusammengesunken, die Hände bescheiden im Schoß verschränkt, ein älterer Mann. Der Ältere, Ilya Kabakow, sitzt auf der Heizung und begründet die Notwendigkeit der Flucht: "Natürlich, die kulturelle Tätigkeit ist sinnlos. Man muß nur aufhören zu laufen – und schon kann man sich von ihrer kompletten Idiotie überzeugen."