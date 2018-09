Von Gert Kerschbaumer

Man schrieb das Jahr 1941, ein Jahr, in dem sich eine Gemeinschaft einen Grund zum Feiern gab: Mozarts 150. Todestag. Ein Jubel-Todestag? Seit wann wird im christlichen Abendland ein Todestag bejubelt? Am Jahrestag des Todes eines geliebten Menschen wird im engen Kreis still getrauert und in der Kirche eine Messe besucht. Es sei denn, das schlechte Gewissen, noch dazu das kollektive, rebelliert.

Es wurde gefeiert, und gleich zum Auftakt im Salzburger Dom mit Mozarts „Krönungsmesse“. Wo Kultur vernichtet wird, herrscht demonstrierter unbeugsamer Kulturwille – durch Aktionen wie „Mozart ins Volk“ und die Salzburger Festspiele 1941: „c-moll-Messe“, „Krönungsmesse“, „Zauberflöte“, „Figaros Hochzeit“, „Don Juan“ in der Stiftskirche St. Peter, im Salzburger Dom und im Festspielhaus.

Der Mozart-Film „Wen die Götter lieben“ gelangte erst mit einiger Verspätung zum Mozartfeierjahr 1941 in Salzburg zur Reichsuraufführung. „Wen die Götter lieben, der stirbt früh“ heißt das Distichon des griechischen Dichters Menander. Die Jugend, verhimmelt und mißbraucht von den Göttern, marschierte, zu der laut Goebbels allabendlich über Front und Heimat erklingenden Musik Mozarts, auf den Schlachtfeldern Europas in den Tod.

Die Erde sei den Menschen nicht gegeben als eine Stätte faulen Friedens, sondern als ein Kampfplatz zur Bewährung, hatte das Wiener Kirchenblatt auf die Frage, warum Gott den Krieg zulasse, im Jahr 1940 noch orakelhaft geantwortet. Ein Jahr später reihte sich die katholische Kirche in die ideologische Phalanx der Sinnstifter ein. „In dem ungeheuren Ringen an der Ostfront führt Deutschland nicht bloß einen Kampf gegen ein Reich, das seine Untertanen in bisher unerhörtem Maß unterdrückt, sondern gegen eine Weltanschauung, die für die ganze abendländische Kultur von nicht abzusehender Gefahr ist.“ (Hirtenbrief der katholischen Bischöfe Österreichs vom 27. November 1941) Der unmittelbar vor der Eröffnung der Mozartfeier in Wien verfaßte und zur Verlesung in den Kirchen bestimmte Hirtenbrief verlieh dem Raubzug der Nazis den Charakter eines heiligen Kreuzzuges.

Winterpalais des Prinzen Eugen, Palais Lobkowitz (Eroicasaal), Palais Pallavicini, Schönbrunn, Nationalbibliothek, Zeremoniensaal und Rittersaal der Hofburg, Großer Musikvereinssaal, Staatsoper, Volksoper, Akademietheater, Akademie der Wissenschaften, Burgkapelle und Augustinerkirche – das sind die von der Aura des alten Reiches, Habsburg-Österreichs, umhüllten Stätten, an denen unter der Schirmherrschaft des Reichsministers Goebbels und des Reichsleiters Baldur von Schirach vom 28. November bis 5. Dezember 1941 die Mozartwoche des Deutschen Reiches mit solenn-feudalem und internationalem Gepränge abgewickelt wurde.

Das nationalsozialistische Wien präsentierte sich als abendländisch-europäisches Kultur- und Wallfahrtszentrum – „voll feierlicher Erinnerung an Macht und Glück von einst, an apostolische Kaiserherrlichkeit und Weltreichtraum“, schreibt Walter Thomas, der Generalkulturreferent unter Baldur von Schirach. Europa sollte in die alte Kulturmetropole des Abendlandes pilgern. Zur Sympathiebekundung für die deutsche Mission und Mozarts Sendung für die Welt lud das Deutsche Reich 300 „hohe Ehrengäste“ aus dem In- und Ausland ein und vor: den Ordinarius für Musikwissenschaft an der Sorbonne, Paul Marie Masson, den Direktor der Pariser Oper, Jacques Rouche, den belgischen Komponisten Lieven Duvosel und so weiter.