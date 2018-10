Genüßlich und zufrieden mit der Wahl seines Ferienziels rekelt sich der Urlauber unter der heißen Sonne Jamaikas, schlürft selig seinen Rumpunsch und lauscht dem sanften Rauschen der karibischen Wogen. "Wissen Sie", schreckt ihn da sein Liegestuhlnachbar auf, "letztes Jahr auf Sri Lanka, das war einfach herrlich. Die Leute so freundlich und alles so billig. Da müssen Sie unbedingt mal hinfahren..." Ein Schwall von Lobpreisungen ergießt sich über unseren Urlauber. Verflixt, fragt der sich, warum fahren die nach Jamaika, wenn sie doch nur von Ceylon reden?

Benommen von der Pracht der Alhambra, sitzt der Urlauber an der abendlichen Tafel und hebt an, sich mit seiner Tischgenossin über die Details maurischer Baukunst auszutauschen. "Wissen Sie", fährt sie ihm ins Wort, "letztes Jahr waren wir zum Golfen in Amerika. Wir fahren jedes Jahr zum Golfen, aber die Plätze auf Hilton Head ... Also da müssen Sie unbedingt..." Wieso, fragt sich unser Urlauber, machen die Leute eine Studienreise durch Andalusien, wenn sie dann doch nur vom letzten Golfurlaub reden?

Rubinrot schimmert der Wein im Glas, die letzten Sonnenstrahlen umspielen die Gipfel der Dolomiten. Mit sich und seinem Ferienziel vollauf zufrieden, beißt der Urlauber in sein Speckbrot. "Wissen Sie", reißt ihn da sein Gegenüber aus dem Urlaubsglück, "der Rotwein im Barossa Valley ist doch viel süffiger, letztes Jahr in Australien. Vier Wochen waren wir dort, nicht ganz billig, aber der Ayers Rock, also da sollten sie unbedingt einmal hin ..." Und eine Flut von Ferienerinnerungen bricht über den Tirolurlauber herein. Warum, fragt er sich, fahren die zum Törggelen, wenn sie nur Australien im Kopf haben?

Was ist es, das die Menschen drängt, an ihrem Ferienort immer von dem zu reden, an dem sie zuvor gewesen sind? Wollen sie ihre Weitläufigkeit beweisen, wenn sie in der Toskana von Tokio schwärmen? Wollen sie ihr Image polieren, wenn sie in Damp mit der Dominikanischen Republik renommieren? Von den Vorzügen der Vorsaison im Bayerischen Wald schwärmt keiner, wenn er sich auf den Bahamas aalt.

Und was für ein Glück gar, wenn ein weltgewandter Traveller auf jemanden trifft, der zuvor am gleichen Platz war wie er selbst. Sie wissen doch, die urige Kneipe in San Francisco, in der zweiten Querstraße links, ja genau, dort, wo es die Treppen runtergeht und der alte Kellner so unfreundlich ist. Gibt es etwas Schöneres, als am Strand von Rimini auf jemanden zu stoßen, der schon mal in derselben Lodge im Masai Mara Park gewohnt hat wie man selbst?

Haben wir vielleicht verlernt, den Augenblick zu genießen? Können wir das Urlaubsglück erst dann auskosten, wenn wir bereits am nächsten Ferienziel angekommen sind? Verreisen wir gar nur deshalb, um über die letzte Urlaubsreise zu reden?

Also dann: Wenn Sie demnächst beim dritten Jagatee in der Skihütte hoch über Hinterstoder sitzen – nicht vergessen, von Hongkong zu schwärmen. Für Weitgereiste gehört sich das so. Monika Putschögl