Die reformierte Minderheit in der sächsischen CDU rang am vergangenen Wochenende dem Parteitag in Görlitz eine kritische Rückschau ab: In einem Leitantrag zur „Erneuerung der CDU in Sachsen“ wurde von einst SED-hörigen Parteifunktionären der Amtsverzicht verlangt; zugleich definiert das leidenschaftlich diskutierte Papier jene „Mitglieder, die aktiv an der Revolution mitgewirkt haben“, als eine Art Avantgarde für die Besetzung künftiger Spitzenpositionen in der Partei.