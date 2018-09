Von Dimitri Simes

NEW YORK. – Boris Jelzin, die eindrucksvollste Gestalt in den Tagen der zerfallenden Sowjetunion, weckt Begeisterung und Zuversicht, aber auch Zweifel.

Angesichts seiner Karriere als autoritärer Politiker erheben sich Fragen nach Jelzins Befähigung, eine Demokratie inmitten der traumatischen Situation des zerbrechenden Imperiums aufzubauen. Obwohl er unerschrocken, energisch und geschickt die demokratischen Prozesse in Rußland verteidigt und vorangetrieben hat, bleibt Ungewißheit.

Ist ihm zuzutrauen, daß er auch in Zukunft jederzeit für die Demokratie eintreten wird? Wird er alles tun, um den Prozeß der oft frustrierenden und zeitraubenden öffentlichen Debatten und den Konsens der Regierten in die neuen Strukturen der Regierung einzubetten? Wird er mit den anderen Republiken verhandeln oder in alte Gewohnheiten des politischen Diktats zurückfallen? Wird Moskau sich versucht fühlen, sein beachtliches Gewicht undemokratisch in die Waagschale zu werfen, wenn jene Republiken, die ungeduldig ihre Unabhängigkeit anstreben, Rußland unter massiven Druck setzen?

Diese Fragen werden durch den rapiden Verfall des alten Systems immer dringlicher, zumal die historische Entwicklung Rußlands – unter Zaren und Kommunisten ein multiethnisches Reich zu schaffen und zu erhalten – unleugbar zur autoritären Natur des russischen Staates beigetragen hat.

Als ich kürzlich durch die Sowjetunion reiste, fiel mir auf, daß die anmaßende Haltung Rußlands nach dem gescheiterten Putsch bei den anderen Republiken und den Intellektuellen in Moskau und St. Petersburg bereits Sorgen ausgelöst hat; Sorgen, die unlängst die liberale Wochenzeitung Kommersant zu der Überlegung veranlaßten, die russische Führung gebärde sich nach dem Putsch in einer Weise, die nichtrussische Republiken wehmütig an die Zeiten Gorbatschows denken ließen.

Niemand sollte sich Illusionen über die derzeitigen Mitstreiter Jelzins machen. Anders als die neuen Führungsriegen im östlichen Europa sind sie überwiegend Zöglinge des alten, totalitären Establishments. Wirkliche Dissidenten bilden hier eine deutliche Minderheit.