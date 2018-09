Gut vier Millionen fabrikfrische Personenwagen werden in diesem Jahr in Deutschland erstmals zugelassen. Wegen des Vereinigungseffestes ist dieses Resultat mit den Ergebnissen früherer Jahre nicht zu vergleichen – so viel waren es jedenfalls noch nie zuvor. Das gilt auch für das alte Bundesgebiet, wo in den ersten neun Monaten nahezu 2,8 Millionen Neufahrzeuge ihre ersten Nummernschilder erhielten. Gegenüber demselben Zeitraum 1990 bedeutet das noch einmit einen Zuwachs von knapp 22 Prozent.

Der nun schon fast ein ganzes Jahrzehnt anhaltende Pkw-Boom hat die Wirtschaft in eine gefährliche Abhängigkeit vom Auto gebracht – 22 Prozent des deutschen Sozialprodukts werden mit dem Geschäft rund um das Automobil erwirtschaftet. Der Druck, trotz zunehmender Staus und anderer Umweltprobleme immer mehr Benzinkutschen in den Markt zu drücken, steigt desha.b. Noch helfen die Wünsche der Käufer nach immer größeren und besser ausgestatteten Autos: 1990 kostete ein Neuwagen im Durchschnitt schon 30 000 Mark, ein Jahr zuvor erst 28 200 Mark.