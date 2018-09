Die Europäische Gemeinschaft hat mit ihrem Beschluß, von 1993 an einen gemeinsamen Binnenmarkt zu installieren, weltweite Blockbewegungen ausgelöst. Nicht zuletzt als Reaktion auf die Entwicklung auf dem alten Kontinent schlossen die Vereinigten Staaten und Kanada ein Freihandelsabkommen. Inzwischen verhandelt Washington auch mit Mexiko über den Abbau von Zollschranken.

Den asiatischen Ländern ist diese Entwicklung nicht verborgen geblieben. Sie streben ebenfalls zunehmend danach, Gegenpole zu den neuen Handelsmächten zu bilden. So haben die sieben Mitgliedsstaaten der Association of South-East Asian Nations (Asean) auf ihrem Treffen in Kuala-Lumpur jetzt beschlossen, innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre ihre Gemeinschaft zu einer Freihandelszone auszubauen.

Bislang hat der Zusammenschluß der Staaten Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Borneo größere politische als wirtschaftliche Bedeutung gehabt. Doch zunehmend wird den Staaten bewußt, daß sie gegen die EG und die Nordamerikaner als einzelne kaum Chancen haben, ihre Interessen durchzusetzen.

Und immer deutlicher wird den Politikern bewußt, wie notwendig Handel auch untereinander ist, sollen die Länder nicht weiterhin wirtschaftlich vollkommen abhängig von den Industrieländern des Westens bleiben.

Anders als in Afrika profitieren die Asean-Staaten stärker von der wachsenden wirtschaftlichen Potenz der asiatischen Nachbarn Japan, Hongkong, Südkorea und Thailand. Von den ausländischen Unternehmen, die beispielsweise im vergangenen Jahr knapp neun Milliarden Dollar in Indonesien investierten, entfiel über die Hälfte auf Investoren aus diesen vier Ländern.

Vor allem der malayische Premierminister Mahathir Mohamad reagiert derzeit höchst sensibel auf Vorstöße des Westens, wirtschaftliche Zusammenarbeit an politische Forderungen wie Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz zu knüpfen. Sein Land sieht er, angesichts des wachsenden internationalen Protestes gegen die Zerstörung des malayischen Regenwaldes, sogar als Ziel einer „internationalen Haß- und Hysteriekampagne. mhf