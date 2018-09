Für die weich gewordenen Genossen in Moskau haben sie nur noch Verachtung übrig: Diese wollen doch tatsächlich am 7. und 8. November arbeiten lassen, um zu Neujahr zwei zusätzliche arbeitsfreie Tage zu haben. Welch ein Verrat an der Großen Oktoberrevolution! Wenn es sie nicht gäbe, die indischen Kommunisten, die unbeirrt das Banner des Sozialismus hoch- und die mageren Schultern herhielten, um nun die gesammelte Bürde der Verantwortung zu tragen, es sähe dann wahrhaftig traurig aus um die Zukunft des Weltkommunismus.

Doch zum Glück gibt es sie ja noch, zwar zersplittert in vier Fraktionen, aber doch mit großer Anhängerschaft. Das gilt vor allem für die Kommunistische Partei Indiens (CPI) und besonders für die marxistisch leninistischen Kommunisten (CPI/M). In deren Hochburg Kalkutta wird der 74. Jahrestag der proletarischen Revolution gebührend gefeiert, ja diesmal trotzig noch ein bißchen mehr als sonst. Die neuaufgelegten Kassetten mit Lenins Reden sind bereits verteilt worden, damit wenigstens im fernen Bengalen seine Stimme nicht verstumme. Vier neue Bände mit Lenins Schriften sind auch gedruckt worden, zum Verkauf, wohlgemerkt, und nicht zum Verramschen wie anderswo. Ein zwölfstündiges Nonstopprogramm soll sich zu Füßen der Monumentalstatue des Idols entfalten, die am Anfang der ehemaligen Prachtstraße Esplanade steht.

Oh Kalkutta! Während anderswo die Statuen der roten Propheten höchstens noch in Museen Platz finden und Prager Kunststudenten mit Hilfe von rosa Farbe den T-72 Panzer in einen Anachronismus verwandeln, sind ihre Kollegen von der westbengalischen Kunstakademie dabei, überall ihre ganz eigenen Denkmäler zu hinterlassen. Da prangen sie an den frischgestrichenen Häuserwänden in Stadt und Land: Marx und Engels, meist etwas zerzaust, Stalin bleichsüchtig, Lenin leicht griesgrämig, auf rotem Hintergrund und in heroischer Pose. Der sozialistische Realismus läßt grüßen.

Wo in der Welt wird Lenins Geburtstag so enthusiastisch gefeiert wie hier, wo auf der Welt liegen am Zeitungskiosk an Stelle der üblichen Illustrierten Karl Popper neben Hegel oder Gorbatschows Perestrojka neben Trotzkismus gegen Revisionismus zum Verkauf aus, wo sonst in der Welt wird dem Traum vom Paradies der Werktätigen noch so die Treue gehalten wie in Kalkutta? Diese Stadt ist eben anders als jede andere.

Indiens kommunistische Parteien gehören nicht nur zu den größten in der Welt, sie sind auch in mehreren Unionsstaaten ganz legal und demokratisch an die Macht gewählt worden. In Westbengalen regieren sie bereits seit vierzehn Jahren. Das prädestiniere sie, und nicht etwa die Chinesen, die Führung im Weltkommunismus zu übernehmen. Nun, da der Sozialismus in der Sowjetunion „einen vorübergehenden Rückschlag hinnehmen muß“. Mehr noch: Sie glauben, den wahren Kommunismus gepachtet zu haben, was sie veranlaßte, Stalin hartnäckig zu verteidigen und den Putsch in Moskau als „positive Entwicklung“ zu loben. Dreißig Jahre, nachdem sie im Verein mit 85 weiteren KPs das unmittelbar bevorstehende Ende des Kapitalismus schon gefeiert hatten, bringt die CPI/M in ihrer neuesten Politbüro-Direktive die unsicher gewordenen Genossen ideologisch wieder auf Kurs. Wenn offensichtlich die Marx/Engelsche These vom Zusammenbruch des Kapitalismus als automatischer Prozeß nicht mehr ganz stimme, dann müsse man sich eben an Lenin halten und den Kapitalismus gewaltsam beseitigen. So die Devise, ausgegeben just zu dem Zeitpunkt, an dem das übrige Indien die alte Nehrusche Kargheit über Bord wirft, um sich lustvoll in den Konsum zu stürzen.

Doch Indiens Kommunisten ficht das nicht an. „Für uns gibt es nur ein Ziel: die Diktatur des Proletariats“, verkündet der Parteisekretär. In Kalkutta gehen die Uhren eben anders als anderswo. Die Frage ist nur, wie lange noch?

Gabriele Venzky (Kalkutta)